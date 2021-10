Juli Reding è morta, questa volta davvero: addio alla “cattiva” dei film horror che non ha mai avuto un lieto fine Video

Juli Reding è morta a 85 anni a Springfield e questa volta non è una finzione cinematografica. Juli Reding era considerata fra le attrice più note per il ruolo di cattiva (anche nelle impalpabili vesti di fantasma vendicativo) nei film horror degli anni 50 e 60: film che di conseguenza le assegnavano sempre una fine cruenta. Tra le sue pellicole più apprezzate c'è appunto: "Perché devo morire?". E poi Tormented e Missione in Marocco. Numerose le sue apparizioni in tv quale guest star. Ha recitato in più di 20 film ed è apparsa nella quarta stagione di Mystery Science Theatre 3000.