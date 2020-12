Grande Fratello Vip, Rosalinda in crisi nera: «Dayane ha detto che abbiamo preso strade diverse». C'è aria di rottura tra le due amiche che giorno dopo giorno si stanno allontanando sempre di più. La modella brasiliana, in particolare è "distratta" dai nuovi ingressi.

Dayane Mello e Rosalinda si stanno allontanando, e a soffrirne in particolar modo è l'attrice che parla del suo rapporto con Stefania Orlando.

«Se lei vuole stare per i fatti suoi io la rispetto» ha spiegato Rosalinda, per Stefania, cerca di consolarla, Rosalinda è sempre attenta a rispettare i desideri dell'altra nella coppia, però non riesce a capire se il problema tra le due dipenda dalla nomination di Adua contro Sonia.

«Dice che le nostra strade stanno prendendo direzioni diverse - ha spiegato Rosalinda - Io però vado avanti”. Secondo Rosalinda Dayane si è legata ai nuovi Vip entrati e non accetta che lei, invece si sia avvicinata ai vecchi concorrenti e afferma di aver imparato da ognuno di loro, perdonando i torti subiti.

A differenza però delle crisi precedenti, questa volta Rosalinda sembra piuttosto risoluta: «Non posso essere messa in croce per una scelta che ho fatto. Ora devo mettere al primo posto me stessa, sono una donna libera». Le due si abbracciano e Stefania la supporta dicendole di essere molto fiera del suo percorso di crescita.

