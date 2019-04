Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi parla di "esercitazioni" e i social insorgono: «Tutto pilotato?»

di Ida Di Grazia

Ma quindi, probabilmente Michael avrebbe voluto nominare qualcun'altro, ma gli autori gli dicono chi nominare, facendo prima, appunto, delle esercitazioni. Wow, che seratona 🍻 #GF16 — giulietta🌙 (@_my_thyla_) 29 aprile 2019

Farebbero bene a dire a Barbara in diretta (visto che seguono i tweets) quello che si sta scatenando con la frase di Michael riguardo le “esercitazioni”. Anche perché Mila rischiava l’eliminazione già in questa puntata ... si è “esercitato”su chi era in possibile uscita? #GF16 — Nicoletta Ceci (@nicolerimbaud) 29 aprile 2019

...come la scorsa volta, voto MILA, ah no, non l’ho detto, l’ho detto NELLE ESERCITAZIONI! 😱😱😱Nominations farlocche e autori che già sanno chi verrà nominato! #Michael #GF16 @GrandeFratello @carmelitadurso — Pieroduesedute (@pieroduesedute) 29 aprile 2019

Micheal: l'ho detto nelle esercitazioni 😮😮

Quindi le nomination sono pilotate? #GF16 pic.twitter.com/PIH0yaqOS1 — baxxi 🦁 (@baxxi3) 29 aprile 2019

Michael fa le esercitazioni delle nominations 🤔 #GF16 — Elena Cresti 🐻💞🐕 (@crestiele) 29 aprile 2019

è finita ancora una volta in nomination. L'ex fidanzata di Alex Belli è piuttosto petulante e nella casa non è ben voluta, quindi finire al televoto anche nella quarta puntata delera piuttosto scontato ... ma c'è un ma.al momento delle nomination ha parlato di "esercitazioni" che hanno messo in allarme i social, che hanno subito urlato allo scandalo: «E' tutto pilotato?».Mila Suarez ha ricevuto durante la diretta della quarta puntata ben sette nomination tra cui quella di Michael Terlizzi. Ma il voto di quest'ultimo ha fatto insorgere i social, al momento di fare la sua votazione Terlizzi ha detto: «Come la volta scorsa nomina Mila - poi si corregge - ah no non l'ho detto, l'ho detto nelle esercitazioni», una frase che non è passata inosservata e sui social è scoppiata una vera bufera. C'è chi addirittura ipotizza che i concorrenti siano addirittura pilotati dagli autori. Cosa avrà voluto dire? Di quali esercitazioni sta parlando?.