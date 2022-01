GF Vip, chi è stella: la donna al centro del triangolo amoroso tra Alex Belli e Delia Duran

La telenovela del Grande Fratello Vip che coinvolge Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sta appassionando milioni di telespettatori. A suscitare scalpore sono le dichiarazioni dei due sposi che hanno sottolineato a più riprese di essere in una relazione con «amore libero». E, negli ultimi giorni, la modella venezuelana si è lasciata andare a confessioni hot sulla relazione con Alex che coinvolgerebbe anche una loro amica in comune. In molti si sono chiesti chi potrebbe essere questa donna e, secondo quanto riferito da Fanpage, si tratterebbe di Stella, l'assistente di Alex Belli.

Alex, infatti, durante la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, raccontò che con Stella c'era un rapporto speciale di amicizia, spesso sono stati in vacanza insieme ed hanno dormito insieme. La donna non è un volto sconosciuto al piccolo schermo: in passato ha recitato in una web serie.

Stella è l'assistente di Alex Belli, conosciuta con il soprannome Starlite. E in passato ha recitato nella web serie The Lady, prodotta e diretta da Lory Del Santo dal 2014 al 2017, interpretando il ruolo della fashion stylist.

La coppia protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip non ha nascosto si vivere un «amore libero». In molte occasioni entrambi hanno dichiarato di aver praticato rapporti con altre persone. E proprio delia ha svelato di aver condiviso il suo amato Alex con un'altra donna, confessando di essere anche lei attratta dalle donne.

E proprio nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli ha sottolineato questo loro rapporto basato sulla libertà: «Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà. Se io ho un'amicizia con Sole è un'altra cosa e lei lo sa. Io ti ho chiesto perdono perché so che erano immagini forti. Ma è quello che siamo noi, il nostro è un rapporto libero».

Adesso alex ha abbandonato l'Italia e con ogni probabilità non potrà più tornare nello studio del Grande Fratello, ma sicuramente il triangolo amoroso, nato nel loft di Cinecittà, continuerà a far parlare.