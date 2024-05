Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Greta maestrina ruba cocchi (3), Rosanna peperina (7), Marina «vola alto» in Italia (4), Daniele da clonare (8)

«Siamo arrivati sani e salvi a quasi un mese di Isola dei Famosi 2024». Con questo messaggio Vladimir Luxuria apre la puntata di ieri sera del reality in onda su Canale 5. La prima cosa che ci viene in mente a sentire queste parole è: “Vladimir voi sarete arrivati anche a quasi 30 giorni, ma i telespettatori stanno sopravvivendo?”. Visti gli ascolti che non decollano la domanda pare alquanto retorica e se a questo aggiungiamo anche il fuggi fuggi generale che molti naufraghi hanno preso dopo qualche giorno in Honduras diciamo che il flop del programma è ormai segnato, ma la speranza è l'ultima a morire. Vediamo dunque cosa è accaduto nella puntata andata in onda ieri, lunedì 6 maggio, e le nostre pagelle.

Isola dei Famosi 2024, si chiude prima?

Il flop degli ascolti è certificato dai dati Auditel che non superano mai il 17%, inoltre il reality partito con due messe in onda settimanali (lunedì e giovedì) si trova orfano ormai da tempo della seconda puntata, infatti è Luxuria stessa a comunicare (ancora una volta) che L'Isola dei Famosi tornerà in onda il prossimo lunedì, giovedì non ci sarà.

Certo il motivo è la partita di ritorno dell'Europa League Bayer Leverkusen-Roma che andrà in onda sulla Rai, ma se gli ascolti fossero stati soddisfacenti magari Mediaset non avrebbe messo in panchina il reality. Intanto c'è già chi parla di chiusura anticipata, le solite malelingue?

Cambia il gioco: che qualcuno ci (o li) aiuti 6

Per animare la situazione che è ormai in stallo dalla produzione si inventano una divisione in squadre. Da ora in poi i naufraghi conviveranno a Cayo Cochinos ma si ricomincia tutto daccapo. Da una parte ci saranno Samuel, Matilde, Edoardo Franco, Artur, Khady e Rosanna, mentre dall'altra Greta, Edoardo Stoppa, Aras, Joe, Alvina e Valentina. Speriamo questo serva a creare dinamiche perché finora ha regnato l'apatia. Un sei sulla fiducia

La coppia che non c'è 3

La noia regna sovrana in Honduras così in studio vogliono creare dinamiche e mettere un po' di pepe in una ricetta che non è realizzata ad arte. Khady e Artur sono amici, parlando e si confrontano come tutti i naufraghi eppure dallo studio di canale 5 si insinua che tra i due ci sia del tenero. «Che paxxe», non siamo noi a dirlo ma Khady e noi le diamo ragione.

Greta maestrina ruba cocchi 3

Ha fatto del riso gate il suo manifesto elettorale basato su lealtà e regolamenti da rispettare eppure è la prima a mangiare quanto più possibile. Greta Zuccarello è la maestrina che nessuno vorrebbe avere nella sua classe se non qualche alunno che bada solo all'aspetto estetico.

È una ballerina, ha fatto del rigore la sua professione e questo glielo concediamo, però è sempre pronta a puntare il dito e a non lasciarsi mai andare neanche di fronte alle telecamere per le quali sa mettersi in mostra come nessuno, certo il fisico glielo permette. Neanche l'amante degli animali Edoardo Stoppa la sopporta più. Maestrina ruba cocchi.

Elenoire Casalegno anche meno 5

Fisico statuario e battuta pronta, Elenoire che abbiamo promosso fin dal primo giorno comincia a perdere lustro di fronte i nostri occhi. Certo dallo studio non l'hanno mai valorizzata ma ora anche lei sta cominciando ad essere un po' invadente, quasi come se volesse rubare la scena alla conduttrice stessa. Elenoire rispettiamo i ruoli.

Rosanna peperina 7

Finalmente è arrivato il pepe e si chiama Rosanna. La Nip arrivata nel gioco a due settimane dall'inizio non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno e le sue imitazioni di Greta in posa di fronte ai fotografi rimarranno nella storia. È la vincitrice “immorale” di quest'isola sicuramente e a noi piace perché serviva una guastafeste nel gruppo che è davvero troppo ligio alle regole. Però Rosanna c'è un limite a tutto e il gioco è bello finchè resta gioco poi quando per spingere il piede sull'acceleratore per voler diventare per forza cabarettista si rischia di cadere in insinuazioni poco felici (e veritiere) come la possibile nascita di una storia tra Samuel (che è sposato) e Greta oppure alludere al fatto che Marina Suma non si fosse davvero fatta male alla schiena si va oltre.

Daniele, clonatelo 8

Daniele Radini Tedeschi che ha abbandonato l'Isola (per motivi di salute dice) è in studio in una forma invidiabile. L'abbrozatura gli dona il veleno che sputa ogni volta che apre bocca è quello che ci è mancato in questi giorni di sua assenza. Da asfaltatore riesce a zittire la Bruganelli e a ridimensionare la figura di Joe Bastianich che tanto vogliono elevare a uomo modello. Da clonare

Matilde Brandi, cade da seduta 6

Matilde Brandi sappiamo che è sull'Isola solo perché a volte ci ricorda di esserci tramite qualche caduta. Quella di ieri dal bastone su cui erano seduti i naufraghi in diretta tv è stata tra le più divertenti degli ultimi tempi. Sembrava una moviola e invece no era tutto vero a senza nessun rallentatore. Però Matilde sarebbe ora tu cominciassi a giocare perché se continui così prima o poi ti romperai qualche arto.

Sonia Bruganelli protagonista non obiettiva 5

Come ogni volta che fa l'opinionista entra in punta di piedi e poi si prende la scena. Sonia Bruganelli non è nata per stare dietro il palcoscenico ma con i riflettori ben puntati su di lei, così tra un defilè e una battutaccia al collega (di studio) Dario Maltese (che pare poco digerire) si ruba la scena. Certo non è obiettiva mai, neanche di fronte a un atteggiamento di Greta davvero poco difendibile, ma d'altronde lo aveva detto alla prima puntata: «Lei l'ho voluta io», per poi specificare «A Ciao Darwin». le due si conoscono hanno lavorato già insieme e passato vacanze insieme. Ora va bene difendere l'amicizia ma l'incoerenza no.

Marina Suma «vola alto»... in Italia 4

Marina Suma finisce in nomination la scorsa puntata, e viene eliminata ieri, e non la prende benissimo. Marina Pinardi nell'indimenticabile Sapore di Mare ci sottolinea chi è dicendo che «lei vola alto» a differenza di Rosanna, amante della cucina che vola bassissimo (a questo allude in diretta). Che tristezza, per ora Marina volevamo dirti che si puoi tornare a volare, ma su un aereo di sola andata per l'Italia.

Joe Bastianich torna sul pianeta terra 4

Joe Bastianich è imprenditore, personaggio tv, padre, marito, musicista e...

basta così. Sull'isola voglio ergerlo quasi a divinità e così tra una clip montata ad arte e un'altra tirano fuori delle frasi ad effetto dette dallo stesso Bastianich che diciamocela tutta è tante cose tutte insieme, ma tra queste non c'è sicuramente il personaggio adatto a fare un reality show. Dopo un inizio difficile e da solitario ora Joe si dice diverso: «Ora sto rovando il mio ruolo». Per fortuna c'è Daniele pronto a tirarlo dalla scarpa e a rimetterlo con i piedi a terra. «Nelle tue parole sento tanto capitalismo, pure quando peschi si vede che ti dispiace di non poter vendere quei pesci a 80 euro nei tuoi ristoranti»