L'Eredità, la "ghigliottina" ideata da Roberto Benigni: ecco le 5 parole e la soluzione. Liorni: «La firma di un grande artista»

La "ghigliottina" di stasera, 27 maggio, è stata scritta e ideata da Roberto Benigni. Lo ha annunciato Marco Liorni, conduttore de "L'Eredità", con un post su Instagram: «Stasera l'ultimo gioco dell'Eredità, la "ghigliottina", porta la firma di un grande artista, di un poeta.

Ho ancora negli occhi e nelle orecchie le sue parole ieri, di fronte al Papa, di fronte a tanti bambini».

L'Eredità, la "ghigliottina" di Roberto Benigni

Le cinque parole scelte da Roberto Benigni, grande fan del game show di RaiUno, sono: Giro d'Italia, colori, sexy, La Dolce Vita, Lascia o Raddoppia. E la risposta corretta è: Totò. Le parole della "ghigliottina", infatti, sono tutte riconducibili a titoli di film del "principe della risata".

La Ghigliottina ideata e scritta da Roberto Benigni, grande fan de #LEredità https://t.co/e6sTvK3yMj — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 27, 2024

L'omaggio di Marco Liorni

«Mi auguro che gli insegnanti e le famiglie trovino spunto in quelle parole per ascoltare quello che suscitano nei bambini e nei ragazzi - ha detto Liorni ricordando le parole dell'attore e regista toscano ieri da Papa Bergoglio - Parole con tanta bellezza e tanta gioia dentro da lasciare la speranza che possano arrivare ovunque e prendere... velocità e portare tanti effetti, che possano aiutare per quanto possibile a dare una forma ai nostri sentimenti di pace più profondi ed esserne più consapevoli».

«Il gioco - spiega Liorni - anche quello di ogni sera alle sette in tv, ci richiama al modo in cui abbiamo imparato a stare al mondo da piccoli, è curiosità, è immaginazione, è pensiero che viaggia e rimbalza dappertutto. La voglia di giocare non si perde, anche se "da grandi" abbiamo bisogno di dargli un ambiente che sia accettabile, che non ci faccia mai sentire ridicoli; allora ci mettiamo le conoscenze, i premi in denaro... ma poi sappiamo perché lo facciamo: non possiamo fare a meno di giocare, no? Penso che scrivendo la Ghigliottina ci dica questo: non possiamo fare a meno di giocare, neanche quando siamo "ormai grandi"».