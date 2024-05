"L'amour toujours" di Gigi D'Agostino vietata all'Oktoberfest (dopo che è stata utilizzata per slogan razzisti)

«L'amour toujours», il tormentone del '99 del dj italiano Gigi D'Agostino sarà bandito dall'Oktoberfest. È quanto preannunciato dal direttore della festa della birra di Monaco di Baviera, Clemens Baumgärtner.

La decisione arriva dopo un episodio avvenuto a Pentecoste sull'isola di Sylt, in Germania: era diventato virale un video in Germania in cui si vedevano alcuni ragazzi cantare «La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri» sulle note della famosa canzone di Gigi D'Agostino, conosciuto come Gigi Dag, sulla spiaggia di un locale alla moda sul Mare del Nord.

Per evitare che il tormentone venga utilizzato di nuovo come sfondo di slogan xenofobi non sarà suonato all'Oktoberfest. «Vogliamo vietarla e io la vieterò» ha dichiarato il direttore della Festa della birra affermando che «all'Oktoberfest non c'è spazio per tutta questa stronzata di destra», come riporta l'agenzia Deutsche Presse-Agentur (Dpa).

La canzone che non ha nulla a che vedere col nazismo ha assunto «chiara connotazione di estrema destra», ha detto il patron della festa che attira ogni anno a settembre milioni di visitatori tra cui molti stranieri. «L'Oktoberfest è apolitico», ha dichiarato.

Un bando è stato annunciato a Stoccarda anche dagli organizzatori dei raduni di telespettatori per gli Europei di calcio del mese prossimo e di una kermesse prevista in autunno.

Episodi di inneggiamento al nazismo

Nelle immagini del video girato sull'isola tedesca si vede un giovane accennare un saluto hitleriano ed evocare i baffetti del Fuhrer portandosi due dita sotto il naso.

Dopo diversi episodi simili legati alla canzone registrati nei mesi scorsi, oltre a quello di Sylt la Dpa ne segnala altri cinque avvenuti negli ultimi giorni in diverse regioni tedesche.