Serena Enardu al Gf Vip, Salvo Veneziano accusa: «È lì solo per soldi e popolarità»

Salvo Veneziano contro Serena Enardu: «Al Gf Vip solo per soldi e popolarità. E Pago...». L'ex gieffino, squalificato qualche settimana fa dal reality condotto da Alfonso Signorini, non avrebbe gradito l'ingresso nella Casa di Serena Enardu.

Ecco le parole di Salvo Veneziano sui social: «Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico che aveva votato per tirarla fuori dalla casa quindi rassegnatevi. Mi spiace per Pago è un bravo ragazzo… Ma lei e lì solamente x il GF ..x popolarità e soprattutto denaro… stop.. improvvisamente gli è tornato l’amore».

Su Twitter infiamma la polemica. In tanti condividono le parole di Salvo: «Non è sincera, fuori Serena dalla Casa».



