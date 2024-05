Fedez non parteciperà alla prima puntata dello show di Cattelan: «Problemi di salute». Il rapper in silenzio social

Fedez non parteciperà alla prima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il nuovo show di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai2. Il rapper ha dato forfait per «problemi di salute».

Ad annunciarlo è stata la Rai con una nota: «Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di "Da vicino nessuno è normale"».

Il caso del pestaggio di Cristiano Iovino

Nei giorni scorsi era circolata la voce che Fedez non avrebbe preso parte alla trasmissione in quanto indagato nell'inchiesta sul pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Notizia che era stata smentita. Ora però arriva un altro stop, ufficialmente per motivi personali.

Come sta Fedez

Sulle effettive condizioni di salute di Fedez non ci sono aggiornamenti ufficiali: tutto ciò che sappiamo è che l'ex marito di Chiara Ferragni non posta nulla nelle sue Instagram stories da almeno 24 ore. L'ultimo post, invece, risale al 7 maggio. Fatto piuttosto insolito per lui.

La nuova trasmissione di Cattelan

Tre appuntamenti, il 20 e il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20 su Rai2, per il programma "Da vicino nessuno è normale" condotto da Alessandro Cattelan. È un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Lunedì 20 maggio, in occasione della prima puntata, saranno presenti: The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Tanti i meccanismi e i mezzi che Alessandro userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domande della vita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all'esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti. Ad accompagnare Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.