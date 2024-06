Claudio Baglioni canta l'Inno di Mameli per la Festa della Repubblica, chi è l'artista? Età, dove vive, la moglie (manager), il figlio e l'addio ai concerti

L’Inno Nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica, alla presenza del Capo dello Stato, sarà domani, 2 giugno 2024, interpretato dal celebre cantautore Claudio Baglioni, accompagnato dalla Banda Interforze della Difesa.

2 giugno, perché si festeggia la Repubblica. Domani le celebrazioni: dalle Frecce tricolori alla parate e l'inno cantato da Claudio Baglioni

Ha accolto con grande emozione l'invito il cantautore romano. «Eseguire l’Inno Nazionale, il prossimo 2 giugno, è un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni chi è

Claudio Baglioni è nato il 16 maggio del 1951 (ha 73 anni) a Roma. Figlio di due genitori umbri di Ficulle (Terni) un maresciallo dei carabinieri (Riccardo Baglioni) e di una sarta (Silvia Saleppico). L’esordio nel mondo della musica risale al 1964 quando, appena tredicenne, partecipa a un concorso canoro di voci nuove a Centocelle cantando una canzone di Paul Anka.

L’anno dopo con I tuoi anni più belli di Iva Zanicchi e Gene Pitney vince nella medesima gara. Nel 1972 esce il concept album Questo piccolo grande amore che vende 900.000 copie e rimane primo nelle classifiche italiane per 15 settimane. Il brano omonimo, secondo le ricerche statistiche di hitparedeitalia.it, è il più venduto nella storia della discografia italiana. Nel corso della sua Carriera, Claudio Baglioni scrive e pubblica ben 17 album in studio e 13 dal vivo, affermandosi come uno dei cantautori più prolifici: da Questo piccolo grande amore a Oltre, da Sono io – L’uomo della storia accanto a In questa storia che è la mia, la sua musica attraversa 50 anni della storia della musica italiana.

I premi

Nella sua carriera si è esibito in oltre 2 000 concerti. Inoltre detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo concerto in uno stadio, 88756, in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all'Olimpico di Roma. Nel settembre del 2006 è stato il primo artista italiano, e il secondo al mondo, un concerto nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles. Nel 2009 è stato sceneggiatore del film "Questo piccolo grande amore", basato sul suo omonimo album, che prende a sua volta il nome da una delle sue canzoni più celebri. Inoltre, è stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2018 e 2019. Attivo dal 1970, anno di uscita del suo primo album, l'omonimo "Claudio Baglioni", il cantautore romano vanta oltre 50 anni di carriera musicale, per un totale di 17 album pubblicati e oltre 60 milioni di dischi venduti. L'album "La vita è adesso" del 1985 è rimasto al primo posto nella Superclassifica italiana di TV Sorrisi e Canzoni per addirittura 27 settimane consecutive, diventando, con oltre 4 milioni di copie l'album più venduto in Italia. Nel 2022 ha vinto il Premio Tenco alla carriera.

L'ex moglie

La musa di Claudio Baglioni è stata per decenni Paola Massari. Con lei si è sposato il 4 agosto 1973, con una cerimonia segreta celebrata da un amico sacerdote, nella casa dei genitori, alla sola presenza dei parenti stretti. Il loro matrimonio viene reso pubblico solo cinque anni dopo, quando Claudio Baglioni era ormai diventato un cantante di successo. Massari ha collaborato con Baglioni nell'ideazione e realizzazione delle proposte grafiche delle copertine dei dischi, nella registrazione dei cori, nell'organizzazione dei concerti e nella scelta dei collaboratori. anche alla guida di veicoli, alla sistemazione fonica, all'organizzazione artistica. Era poi lei a scovare i "rifugi", per periodico il bisogno di Claudio di isolamento e raccoglimento. Nel 2008 la coppia ha divorziato ufficialmente, ma la separazione era datata diversi anni prima. «Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre», ha raccontato l’ex moglie del cantautore a DiPiù. «Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza». Oggi Baglioni ha una nuova compagna: si tratta di Rossella Barattolo, sua manager, incontrata per la prima volta nel 1987. Con lei ha convissuto già dal 1994.

Il figlio Giovanni

Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni e Paola Massari, è nato nel 1982 ed è anche lui musicista. È diventato un virtuoso della chitarra acustica e oggi rappresenta uno dei nomi più interessanti ed originali nel suo campo. Ha collaborato con il padre in più occasioni, in particolare per l'album "Oltre", l'undicesimo nella carriera del cantautore.

Chi è Rossella Barattolo, la moglie manager

Nel 1987 quando era ancora sposato con Paola Massari, Claudio Baglioni (si dice) viene colpito e travolto da Rossella Barattolo. A quel tempo pensava fosse un flirt ma così non fù. I due, da quanto si dice in rete, per oltre 14 anni, hanno mantenuto segreta la loro storia d’amore. Soltanto nel 2008, ufficializzano il loro amore rendendolo pubblico. Si vocifera anche che Rossella sia la musa ispiratrice di Mille giorni di te e di me, uno fra i più grandi successi di Claudio Baglioni. Voci, forse, ma quel che è certo è che sono 30 anni che Claudio e Rossella stanno insieme e si amano. Condividono sentimenti e lavoro, si perché Rossella è la sua manager. Classe 1958, Rossella è nata il 7 aprile, ha 65 anni, ed è una pugliese doc. Ha messo nella sua valigia i valori del sud e ha viaggiato nel mondo per formarsi in marketing e competenze manageriali e col tempo è diventata una donna di successo. Ora è la manager di Claudio Baglioni. Prima della storia con Claudio Baglioni, Rossella aveva un grande ruolo da manager di una multinazionale del settore petrolifero in America ma dopo essersi innamorata del cantante, lasciò tutto per restare al suo fianco. Ormai è una presenza silenziosa ma immancabile al fianco del cantante, sempre discreta e lontana dal gossip, tanto da non avere neanche i social network.

Lo stop ai concerti

Sabato 20 gennaio Claudio Baglioni ha annunciato il suo prossimo ritiro dalle scene in una conferenza stampa a Milano. Il cantautore, impegnato fino a qualche mese fa con il tour A Tutto Cuore, ha deciso di fermarsi dopo 60 anni di vita nella musica e dopo essersi concesso una lunga serie di concerti d'addio per quello che ha chiamato "il mio giro d'onore".

Le ultime accuse di Striscia

A Striscia la Notizia si è tornati a parlare della querelle tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni. Il papà del tg satirico in attesa di far valere le proprie ragioni in Tribunale nel gennaio del 2025, ha sottolineato che già in passato lo aveva denunciato per ben due volte: «Ma sempre senza successo, poiché è sempre stato accertato il corretto esercizio del diritto di satira da parte di Striscia la notizia». Nel servizio andato in onda, Antonio Casanova mostra una“costruzione ingegneristica” di Baglioni, che avrebbe preso tre versi di tre autori diversi (Salvatore Quasimodo, Marguerite Yourcenar e Alfred Tennyson) mettendoli uno in fila all’altro per comporre un’intera strofa di una sua canzone. Secondo un calcolo aggiornato di Striscia i passaggi “citati” sarebbero oltre un centinaio. Un tempo era più difficile individuare i "prestiti", ma con Internet è immediato ed è impossibile farla franca. In un'intervista al Corriere, Claudio Baglioni ha detto, a proposito della querelle che lo contrappone ad Antonio Ricci: «È un duello decennale con un solo duellante, lui», ma l'ufficio stampa di Striscia la notizia in un comunicato evidenzia come il cantautore abbia chiesto e ottenuto il sequestro di “Tutti poeti con Claudio”, libro che «Svela solo una parte dei tanti scrittori dai quali avrebbe preso in prestito frasi inserendole nelle sue canzoni senza citarli». «Baglioni può scatenare - dice Antonio Ricci - contro di noi tutti i suoi uffici stampa, le sue tifoserie, le cricche di amichetti, ma non riuscirà a giustificare una concezione predatoria della cultura che io aborro. Il saccheggio può anche essere una forma di arte, ma non in un modo così sfacciato. Grazie a De André che citava le fonti, io e quelli della mia generazione abbiamo potuto conoscere ed apprezzare Brassens, Cohen, Lee Masters, Villon, Kavafis, Mutis. Faccio un esempio: se Baglioni avesse dichiarato che la canzone “Il Pivot” era fortemente “ispirata” a Dennis Trudell, molti avrebbero potuto interessarsi al poeta americano da noi praticamente sconosciuto».

Dove vive a Roma

Sempre elegante e dallo stile minimal il suo gusto lo si ritrova anche nella sua casa. Claudio Baglioni vive con la moglie in un mega attico in zona Parioli, non in un palazzo qualsiasi ma bensì nell'edificio costruito dall'architetto Pietro Lombardi, noto per la costruzione di diverse fontanelle rionali della Capitale, dove viveva anche Totò. I fan hanno potuto vedere alcune immagini della casa di Claudio grazie alle condivisioni che lui stesso fa sui social. Essendo un attico, la luminosità non manca, così come il bellissimo panorama sulla Capitale. I colori predominanti il bianco e il grigio. Un gigantesco pianoforte riempe poi il salone. In pochi forse sanno poi che Claudio Baglioni quando vuole fuggire dal caos della metropoli scappa a Lampedusa dove, a Cala Creta, ha una bellissima casa.