Premio Campiello, ecco i cinque finalisti. Il vincitore sarà proclamato il 21 settembre

PADOVA - Il primo, designato subito, è dedicato dall’autore alla madre. Il secondo, scelto sempre nella prima tornata, al padre. Ma pure negli altri presi in esame si è ri-presentato spesso il tema della famiglia, così come quello connesso alle storie di vita. Persone, quindi, ma anche cose, con gli oggetti che nelle pagine diventano protagonisti come a volte lo sono nella nostra vita. E con i testi che risentono dell’esperienza del Covid e le parole che si trasformano in strumenti impareggiabili per far viaggiare in epoche e luoghi. Romanzi, saggi, racconti, che parlano anche di storia, antropologia, linguistica, filosofia, ecologia e ambiente, con un denominatore comune: la qualità.

Ieri a Padova nell’aula Magna di Palazzo Bo, infatti, la giuria del Premio Campiello ha selezionato, tra gli 85 ammessi, la cinquina di libri finalisti della 62.edizione, propedeutica alla proclamazione del vincitore prevista il 21 settembre al Teatro La Fenice di Venezia, dopo il verdetto affidato alle valutazioni di 300 lettori anonimi individuati su tutto il territorio nazionale.

La Giuria dei letterati presieduta per il quarto anno consecutivo (e anche l’ultimo) da Valter Veltroni, quindi, ha inserito al primo turno “Il fuoco che ti porti dentro” di Antonio Franchini (Marsilio) e “La casa del mago” di Emanuele Trevi (Ponte alle Grazie), mentre al secondo e al terzo i maggiori consensi sono andati a “Locus desperatus” di Michele Mari (Einaudi) e “Alma" di Federica Manzon (Feltrinelli).

Infine, dopo un giro di votazioni a vuoto, l'ultimo volume opzionato è stato “Dilaga ovunque” di Vanni Santoni (Laterza). Invece a “La casa delle orfane bianche” di Fiammetta Palpati (Laurana Editore) è stato assegnato il riconoscimento riservato a un’opera prima: nella fattispecie è stata riconosciuta “originalità di linguaggio, di drammaturgia, di impianto e di tema”; la trama racconta di 3 donne che si ritirano in una casa per accudire le madri invecchiate dando vita a un microcosmo paradossale abitato da badanti e suore dai toni surreali, che accende i riflettori su un tema di attualità, come l’accudimento dei genitori anziani.



I PARTICOLARI

Ad assistere ai lavori c’erano molte persone, tra cui la rettrice Daniela Mapelli, il presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro, l’assessore comunale alle Risorse Umane Margherita Cera, e numerose autorità civili e militari. Oltre che da Veltroni, la giuria era composta da autorevoli personalità del mondo letterario e accademico: Pierluigi Battista; Alessandro Beretta; Federico Bertoni; Daniela Brogi; Edoardo Camurri; Chiara Fenoglio, la quale ha ricordato che in Italia vengono pubblicati 80mila titoli l’anno, mentre ogni giorno escono 100 romanzi; Daria Galateria; Lorenzo Tomasin; Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato.

Durante la cerimonia è stata ricordata Giulia Cecchettin, assassinata a fine 2023 dall’ex fidanzato alla vigilia della laurea, e poi Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello -Confindustria Veneto, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per Giada Zanola, la giovane di Vigonza (Padova), che di recente è stata vittima di femminicidio.

A sintetizzare la ratio del lavoro di scrematura compiuto dai giurati è stato lo stesso Veltroni: «Abbiamo lavorato con solidarietà e accanimento alla ricerca del meglio possibile, e sono felice di averlo fatto con questa giuria. L’ultima volta che sono stato qui in Aula Magna è stato in occasione del conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettin e mai come quella volta abbiamo potuto apprezzare il valore delle parole. Se in quell’occasione fossero state usate espressioni di odio, come comprensibilmente poteva accadere, e se papà Gino e la sorella della povera ragazza non avessero solcato la via della comprensione e della valorizzazione della vita, probabilmente quella vicenda avrebbe potuto cambiare il linguaggio del tempo. Le parole sono importanti e anche noi qui oggi con il Premio Campiello celebriamo la loro bellezza: esse sono la prova della libertà, con cui si possono esprimere la ricchezza e il pluralismo delle opinioni. Abbiamo cercato di usarle come antidoto alla cupezza di questi tempi, in quanto i fatti quotidiani spesso ci hanno aperto un ombrello grigio che solo esse possono squarciare. E proprio la bellezza è l’antidoto: Cultura, parole e libertà, in fondo, sono la stessa cosa. La letteratura ha un tempo che non è quello dell’attualità e tra le opere che abbiamo preso in esame c’era un po’ di tutto, ma soprattutto introspezione e legami familiari. Alla fine sono stati scelti 5 bellissimi titoli».



LA RIFLESSIONE

Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, ma anche docente universitario di Lettere Antiche, ha fatto invece una panoramica ad ampio respiro. «Voglio perorare un certo arcaismo, nel senso che i libri degli anni Sessanta e Settanta che hanno vinto il Campiello sono rimasti nella memoria, perché erano stati scritti da grandi autori. Noi oggi dobbiamo in un certo senso “accontentarci”, perché con l’allargamento della “cultura per tutti” è diminuita la genialità. E questo in tutti i campi, compresi musica, cinema e letteratura, però il Campiello tenta di trovare quegli autori che con sincerità descrivono la vita e i fatti odierni, dando importanza alla popolarità del racconto».

«Dei libri, della lettura - ha proseguito Destro - oggi più che mai avvertiamo il bisogno in quanto viviamo in una in una stagione difficile per il mondo, dove riemergono tentazioni di scontri, contrapposizioni, guerre. La cultura è un lievito che può invece rigenerare il dialogo, i valori umani e con essi la pace e la crescita delle persone e delle comunità. Continuare a investire in essa e nell’impresa è la chiave del nostro futuro, decisiva per le nuove generazioni».

«Il premio - ha concluso Carraro, giunto a fine mandato -

più che un semplice concorso, è un "progetto continuativo" che si sviluppa durante tutto l'anno attraverso iniziative e appuntamenti. Ora entra nel vivo e l’ultima parola spetta alla giuria popolare il cui verdetto risulterà insindacabile, a dimostrazione dei valori di indipendenza e trasparenza che ispirano il concorso».