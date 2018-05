Georgette Polizzi choc: «Dovrò vivere sulla sedia a rotelle, la malattia si è impossessata di me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA –esce dall’ospedale costretta sulla sedia a rotelle ma attraverso i social confessa che dovrà convivere per sempre con lache l’ha colpita. L'ex concorrente di "Temptation Island" infatti è stata ricoverata qualche tempo fa in una struttura sanitaria per problemi neurologici e ora, uscita, ha condiviso sul social il suo stato di salute.“Ufficialmente tornata nel mio mondo @georgettepol_brand E adesso devo solo tornare a spaccare i culi !! – ha scritto sul social - Come vi ho detto nelle storie appena avrò metabolizzato vi parlerò della malattia che ha deciso di impossessarsi di me con la quale dovrò convivere per la vita!Molte se ne sono dette... forse troppe ma prometto che ve ne parlerò a cuore aperto per aiutare chi come me ne è vittima... per lanciare il messaggio che che con la forza di volontà si può tornare a volare!!”.