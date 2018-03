Fabrizio Frizzi, vegani e animalisti choc: "Nessuna pena, è stato il karma"

“Scusate ma non posso avere pena per chi ha condotto Telethon! Esiste il karma!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Questa volta telethon non ti ha salvato". Non solo i commoventi messaggi di ricordo, suesistono utenti che si sono permessi dila memoria dicon frasi choc. Si tratterebbe di unaUn settore al quale Frizzi non ha mai rivolto alcuno sgarbo o parola fuoriposto. Ma i social oltre ad essere uno strumento di comunicazione e condivisione spesso riescono a far emergere odio e oltraggio nei confronti di uno dei personaggi più puri e limpidi della storia della tv italiana.“Frizzi=Telethon=me**e abominevoli”, scrivono sui social, aggiungendo.Il conduttore romano, scomparso lunedì all'età 60 anni, aveva anche sostenuto una fondazione che si occupa di ricerca per curare malattie rarissime oltre ad aver donato il midollo a Valeria Favorito, una ragazza veronese di trent'anni. Ma lui, di fronte a queste frasi, avrebbe sdrammatizzato col suo solito sorrido.