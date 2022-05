Eurovision 2022, Damiano dei Maneskin lancia una frecciatina alla Francia: «Non avvicinatevi troppo ai tavoli». In attesa di scoprire ci sarà il vincitore di questa edizione, super ospiti della finale gli ultimi vincitori dell'Eurovision, i Maneskin.

I Maneskin ritornano ad un anno di distanza sul palco dell'Eurovision dove hanno trionfoato lo scorso anno con "Zitti e Buoni" presentando il nuovo singolo «Supermodel». Damiano non si scatena come al solito perchè si è infortunato a una gamba qualche giorno fa proprio mentre girava il video del loro ultimo singolo, alla fine sembra visibilmente dolorante.

APPROFONDIMENTI IL CASO Eurovision 2022, l'appello della Kalush Orchestra: «Aiutate... PRO UCRAINA Eurovision 2022, l'appello di Zelensky su Telegram «Votate tutti i... TRIONFA LA PACE Eurovision 2022, la finale: vince l'Ucraina, Regno Unito al...

Intervistati da Alessandro Cattelan, raccontano i loro ultimi successi e quando Cattelan chiede loro se hanno un consiglio da dare ai Paesi in gara, Damiano lancia una frecciatina alla Francia: «Divertitevi e non avvicinatevi troppo ai tavoli». Ricordiamo che lo scorso anno propri i nostri "cugini" avevano accusato i Maneskin, e Damiano, in particolare di fare uso di sistanze stupefacenti proprio durante il voto finale.