Dove Cameron, chi è la nuova (presunta) fidanzata di Damiano dei Maneskin? Età, carriera e le foto insieme

Ormai il suo nome è schizzato nelle ricerche internet, tutti voglio sapere chi è Dove Cameron la ragazza paparazzata mentre si bacia con Damiano dei Maneskin. Loro ancora non hanno confermato la liason ma il gossip li vede già fidanzati. La nuova (presunta) coppia, dopo essere stata vista in Brasile e Stati Uniti, stavolta è stata fotografata a Sydney, sulla spiaggia di Bondi beach. Secondo il settimanale Chi «è nata una nuova storia d'amore». Così dopo la fine della relazione con l'influencer Giorgia Soleri e a seguire il flirt con la modella Martina Taglienti, ora al fianco di Damiano David ci sarebbe lei: Dove Cameron.

Dove Cameron chi è la nuova fidanzata di Damiano David

Occhi da gatta verdi e capelli neri, classe 1996, tre anni in più di Damiano, Dove (alla nascita il suo nome era Chloe Celeste, lo ha cambiato dopo la morte del padre scegliendo il vezzeggiativo con cui la chiamava da piccola, che vuol dire «colomba») è nata il 15 gennaio a Chloe Celeste Hosterman (Bainbridge Island). Dove Olivia Cameron ha iniziato la sua carriera già da piccolissima prima in teatro e poi in tv.

Chi è Dove Cameron, la nuova fiamma di Damiano David

L’esordio sul piccolo schermo è nel 2012 con Shameless, ma è solo l’anno successivo che per Dove è arrivata la grande occasione quando viene scelta come protagonista della serie in onda su Disney Channel Liv e Maddie, dove l'attrice interpretava il ruolo di due sorelle gemelle, ruolo che le ha fatto vincere un Daytime Emmy Award. Ha anche interpretato Mal, la figlia di Malefica, negli episodi del film tv della Disney "Descendants" e poi ha recitato i varie serie tv, come The Mentalist e Agents of Shields.

La carriera

Ma per lei c'è anche il cinema, la (presunta) fidanzata di Damiano ha esordito sul grande schermo con Barely Lethal - 16 anni e spia, comparendo poi anche in Voglio una vita a forma di me con Jennifer Aniston e in Vengeance.

Ma ora Dove Cameron è anche cantante. Dopo aver pubblicato nel 2015 l’album di debutto Liv and Maddie, e a seguito dell’uscita del singolo “If Only” contenuto nella colonna sonora di Descendants, nel 2019 Dove ha fatto uscire il suo “primo album” slegato dal mondo Disney: ovvero Bloodshot/Waste. E nel 2022 si è fatta notare con il singolo "Boyfriend", virale su TikTok.

Le paparazzate

Finché nessuno dei due conferma non possiamo dirlo con certezza, ma pare proprio che ormai Damiano e Dove non si nascondano piu'. I due sono già stati beccati insieme diverse volte. Un po' di tempo fa, Very Inutil People aveva pubblicato in esclusiva un filmato in cui il 24enne scambiava delle tenere effusioni con la cantante nel bel mezzo di un after party al Dirty Mondays di Los Angeles. Poi, l’avvistamento a San Paolo, in Brasile, quando i due erano stati paparazzati mentre lasciava insieme l'Espaco Unimed, teatro dello show in cui si era svolto un concerto della band. Adesso, però, sembrerebbero non esserci più fraintendimenti.