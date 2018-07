di Emiliana Costa

Stockholm ! 📸 @zakarywalters Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: Lug 14, 2018 at 2:30 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe avuto il permesso di costruire inferriate "anti-homeless" all'esterno della sua megavilla di Londra. Come riporta The Telegraph, il cantante diè stato autorizzato a installare cancelli pedonali e ringhiere in ghisa «che preverrebbero». Da qui sarebbe nata una sorta di polemica.Nel libro "A visual journey", il cantautore avrebbe infatti raccontato di aver trascorso all'inizio della carriera qualche notte sotto a un condotto di riscaldamento vicino Buckingham Palace. È lì che avrebbe scritto la canzone "Homeless". Ma a coloro che sostengono che per un periodo lui sarebbe stato un senzatetto, Ed Sheeran avrebbe risposto: «, ho solo scritto di aver dormito un paio di notti lì perché non avevo un posto dove stare».Una famiglia su sette a Kensington e Chelsea -- sarebbe senzatetto. I portavoce dell'artista non avrebbero commentato l'episodio.