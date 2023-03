Ed Sheeran, la moglie Cherry è malata di tumore: «Lo ha scoperto quando era incinta e non ha potuto curarsi». Ecco come sta

Ed Sheeran ha parlato del suo ultimo difficile anno, durante il quale la moglie Cherry Seaborn ha scoperto di essere malata di tumore. Un 2022 molto difficile, che ha portato il cantante anche a fare i conti con la depressione: «Nel giro di un mese - ha raccontato - mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente».

La malattia della moglie di Ed Sheeran

Dopo aver dato alla luce Jupiter, seconda figlia della coppia, Cherry ha finalmente potuto cominciare le cure per il tumore. Ed Sheeran, da sempre molto riserato sulla sua vita privata, non ha rivelato ulteriori dettagli sulla malattia della moglie. I due si sono sposati in gran segreto nell'estate 2021 a Framlingham, nel Suffolk, davanti a un ristretto gruppo di parenti e amici.

Depressione e rinascita

Ed Sheeran, nel corso dello scorso difficile anno, è stato anche accusato di plagio per Thinking out loud: «Mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Mi sono ritrovato in una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sembrava di affogare». La rinascita del cantautore britannico passa dal suo nuovo album "Subtract", in uscita il 5 maggio: «Stavo lavorando a Subtract da un decennio. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l’arte. E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri».