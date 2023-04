"In salute e in malattia, finché morte non vi separi". Ed Sheeran, dal palco dello speciale showcase al Fabrique di Milano che anticipa il nuovo disco "-" (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, racconta come il giorno delle sue nozze con la moglie Cherry Seaborn, il padre gli avesse detto: «Solo quando vivrai sulla tua pelle quelle esatte parole delle promesse matrimoniali, capirai cosa sia davvero l'amore». Ed era convinto di avere parecchio tempo davanti a sé prima di fare quel tipo di esperienza. Invece, nel 2022 la sua vita è stata stravolta: Jamal, l'amico di una vita, il ragazzo che considerava un fratello, è venuto a mancare improvvisamente.

Ed Sheeran, la mancanca

Davanti ai fortunati fan (poco più di 400 vincitori estratti fra chi ha prenotato l'album) presenti al Fabrique per ascoltare in anteprima il nuovo disco, rivela: «Fino a quattro ore prima, stavo parlando con lui. Solo al funerale ho realizzato che non lo avrei visto mai più». Proprio quell'attimo di atroce consapevolezza ha ispirato Eyes Closed, primo singolo di lancio del disco. Disco che per Ed «è stato come una terapia, ma non trovo che sia troppo deprimente perché non bisogna avere paura di essere tristi, specie per aver perso qualcuno. La mancanza fa parte della vita, come il ricordo e non c'è nessun motivo per cui vergognarsene o doverla tenere nascosta». Nella musica ha riversato anche i lunghi mesi di apprensione vissuti insieme alla moglie Cherry che, nel febbraio del 2022, annus horribilis per il cantautore, pensava di avere un brutto raffreddore. Persistente, però. Dopo una visita medica, le è stato diagnosticato un tumore. Era al sesto mese di gravidanza e quindi sarebbe stato possibile iniziare le cure solo dopo il parto. «Oggi posso dire che lei sta bene e che anche nostra figlia Jupiter sia in salute, ma non era affatto scontato. Sono grato alla vita. A quel tempo, invece, mi sembrava di affogare fra le onde, senza riuscire a intravedere una vita d'uscita. Da quella tempesta di sensazioni è nata Boats, la canzone che apre il disco».

La poesia

Sheeran è stato disperato per un anno intero prima di riscoprire la gratitudine alla vita che dimostra oggi trasformando la propria sofferenza in poesia. Grazie a brani come Sycamore, la cui intuizione è nata sulla strada verso un nuovo specialista in oncologia che avrebbe visitato la moglie per dare un nuovo e auspicabilmente meno tetro parere. Spazio poi ai successi del passato, mai così presenti nell'entusiasmo del pubblico all'interno del locale. Dalla foga, una ragazza si sente male e perde i sensi. Ed interrompe il live e non riprende a cantare fino a che non è certo che si sia ripresa: se ne assicura personalmente, dal palco, parlando con lei mentre viene portata via dai soccorsi. L'affetto per il pubblico italiano è indubbio e squisitamente reciproco: Ed saluta nella nostra lingua e rivela: «È l'unica lingua straniera che parlo. Dopo aver cantato con Andrea Bocelli, l'ho studiata tanto, ogni giorno mi mettevo sui libri. Ma l'arrivo della mia piccola mi ha fatto perdere quella costanza».

I numeri

Nel giro di quattro album di inediti, dal 2011 a oggi, Ed Sheeran è diventato uno degli artisti più influenti su scala mondiale. Soltanto in Italia la sua carriera vanta un disco di Diamante (ossia un milione di copie vendute per il singolo Shape of You), 76 Platini, e 15 Oro. Numeri vertiginosi che fanno di lui il cantante internazionale più premiato nel nostro Paese. E ora è il momento di "-" (Subtract), disco minimal fin dal titolo, come anche la promozione che l'artista re delle classifiche mondiali ne ha voluto fare: una sola intervista americana, seguita da una jam improvvisata nella metropolitana di New York con il busker Mike Yung, noto in patria per la partecipazione al Got Talent statunitense. Poi l'ospitata a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio: il racconto della pandemia suonata chitarra e voce e il messaggio di speranza per chi sta attraversando un periodo nero: «È stata la gentilezza a salvarmi, non abbiate paura di soffrire perché la vita, in un modo o nell'altro, trova sempre il modo di andare avanti».