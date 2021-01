Domenica In anticipazioni, gli ospiti di Mara Venier: Lino Guanciale, Michele Bravi, Teo Mammucari

La 20^ puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 24 gennaio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

Teo Mammucari sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà i momenti più significativi e divertenti della sua carriera di conduttore televisivo. Gina Lollobrigida che proprio questa settimana si è sottoposta al vaccino, sarà presente in studio per portare la sua testimonianza a favore della Campagna di Vaccinazione.

L’attore Franco Nero protagonista di numerosi film di successo in Italia e all’estero, si racconterà tra carriera e vita privata. Lino Guanciale amatissimo e seguitissimo attore di fiction, interverrà per presentare la nuova fiction “noir” di Rai1 ‘Il Commissario Ricciardi’ tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni per la regia di Alessandro D’ Alatri.

Per la musica, interverrà in studio Michele Bravi per presentare il suo ultimo singolo ‘Mantieni il bacio’.

Ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con l’immunologo Prof. Francesco Le Foche e Vittorio Feltri in collegamento da Milano, mentre l’attrice Isabella Rossellini sarà in collegamento da New York.

La regia è di Flavia Unfer.

