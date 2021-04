Bianca Guaccero positiva al Covid conduce Detto Fatto da casa: «Mai abbassare la guardia»

Bianca Guaccero è positiva al Covid : la conduttrice lo ha dichiarato nella puntata di oggi di Detto Fatto. La puntata non si è aperto come di consueto, poichè la conduttrice era in collegamento da casa, da dove ha spiegato di essere in isolamento per colpa del Covid. «Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia. Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus» ha dichiatato la Guaccero da casa.

«Ieri avevo po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva». ha poi continuato «Nonostante io sia una persone che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere».

Ieri Bianca Guaccero aveva diffuso sui social un potente appello ai suoi conterranei, sottolineando quanto la Puglia stia soffrendo in questo periodo storico per la diffusione del virus. In un lungo video pubblicato su Instagram, la conduttrice ha invitato a fare particolare attenzione.

