"C'era un volta il Covid-19", la quarantena vista da venti scrittori del Nordest

Venti autori e 20 modi diversi di affrontare la quarantena da parte di scrittori del Nordest. Si sono cimentati per Mazzanti libri (il ricavato in beneficienza) nell'ordine Ludovica Bastianetto, Francesca Benvegnù, Rinaldo Boggiani, Nicolò Bonazzi, Alessandro Dissera Bragadin, Angelo Dolce, Luisa Florian, Claudio Giacomel, Antonio Giacomini, Angela Giustino, Carla Menon, Emy Petrucci, Guglielmo Pinna, Giorgio Radicati, Pierluigi Rizziato, Riccardo Strada, Matteo Tenderini, Federico Treulich, Guido Vianello, Umberto Zane.

Il ricavato dalla vendita anche del libro cartaceo (Meta Liber©) sarà devoluto al Servizio delle App del Libro Parlato Lions, che permette di ascoltare gratuitamente un'immensa biblioteca di audiolibri alle persone con difficoltà di lettura e ai ricoverati negli ospedali e nelle case di riposo. Un gesto di solidarietà ma anche un modo per essere vicini ai bisogni delle persone in difficoltà come normale stile di vita non solo personale ma anche aziendale. Venti racconti per celebrare la fine di un incubo, riflettere sulla condizione del nostro tempo, e lasciare a chi verrà dopo di noi la testimonianza e il racconto di un momento storico vissuto in prima persona.

