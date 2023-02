Premio Giorgio Lago Juniores, aperto il bando per i nuovi talenti del giornalismo Come partecipare

TREVISO - Torna l'appuntamento dedicato ai nuovi talenti del giornalismo. Aperto il bando per partecipare al Premio Giorgio Lago Juniores rivolto agli studenti di quinta superiore. Il tema di quest'anno è "Raccontare la guerra, una nuova arma accanto a quelle tradizionali". Un concorso che nasce nel 2012 dedicato al celebre direttore de Il Gazzettino e nota firma italiana, e che punta a far emergere i giovani e il loro talento nell'ambito giornalistico. Lo scopo del concorso è anche quest'anno quello di far riflettere le nuove generazioni su tematiche di grande attualità, divulgando il pensiero e il lavoro svolto da Giorgio Lago andando allo stesso tempo, a sostenere la formazione universitaria dei giovani studenti più meritevoli dando delle borse di studio. Ai primi tre classificati verranno assegnate altrettante borse di studio per i loro percorsi universitari da mille euro al primo classificato, 750 euro al secondo e 500 euro al terzo. Il premio fonda le sue radici su una riflessione diventata un must di Lago:

Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani.

Il concorso, chi può partecipare e come fare

Il premio è organizzato dall'associazione amici di Giorgio Lago ed è rivolto ai diciottenni. A loro va l'invito a redigenre un articolo giornalistico attorno ad un tema specifico, quest'anno legato alla guerra, di massimo 3mila battute dove deve essere evidente la competenza nell'utilizzo delle fonti di senso critico e delle doti del buon giornalista ovvero capacità di sintesi, completezza dell’informazione ed efficacia nella comunicazione. Gli articoli devono essere inviati alla segreteria al concorso all'indirizzo info@premiogiorgiolago.it entro il prossimo 31 marzo. Quanto scritto sarà poi letto, valutato e selezionato da una giuria di cui fa parte anche l'attuale direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti. Insieme a lui altri esponenti del giornalismo e del mondo accademico: Marco Almagisti, direttore del Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università di Padova, Fabrizio Brancoli, direttore dei Quotidiani veneti del Gruppo Gedi, Sergio Frigo, giornalista e scrittore, Francesco Jori, giornalista e scrittore, Giuliano Gargano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, Danilo Guerretta, direttore Tg Veneto News, Massimo Mamoli, direttore de L’Arena, Edoardo Pittalis, giornalista e scrittore, Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto, Marino Smiderle, direttore de Il Giornale di Vicenza e Giovanni Stefani, Caporedattore Tgr Rai Veneto.

Il bando completo