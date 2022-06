The Ferragnez, la seconda stagione è ufficiale. Chiara Ferragni e Fedez tornano su Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original 'The Ferragnez - La seriè, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La seconda stagione di The Ferragnez - La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023 e racconterà inevitabilmente anche il difficile momento attraversato da Fedez e dalla sua famiglia di fronte alla diagnosi del tumore al pancreas.

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 27 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes 'Most Powerful Fashion Influencer' a livello globale, Fedez è un artista poliedrico con all'attivo oltre 77 dischi di platino e più di 14 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1 e host del grande successo Lol - Chi ride è fuori. Grazie allo show docu-reality Original italiano The Ferragnez - La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Ora Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.