Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia? La Rai la blinda e lei confessa: «Avevo voglia di staccare»

Federica Sciarelli lascia "Chi l'ha visto"? Ogni anno si fa viva l'ipotesi di un addio della conduttrice alla seguitissima trasmissione di Rai 3. La stessa Sciarelli ha confermato - in un'intervista a La Stampa - di essere stata più volte in procinto di lasciare il programma: «Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti. Amo "Chi l’ha visto" perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’».



Sciarelli, la Rai rilancia così

Tuttavia la Rai non ne ha voluto sapere di lasciar andare la Sciarelli , anzi, ha fatto pressioni affinché restasse al timone della trasmissione di Rai 3: «Avevo voglia di lasciare, ma l'azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato». Secondo TvBlog, la Rai pur di non perdere la Sciarelli sarebbe stata disposta a offrirle la conduzione di una trasmissione di approfondimento politico, sempre sul terzo canale. Pericolo, a quanto pare, scongiurato.