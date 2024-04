Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Vanina” vince (ma cala), la Coppa Italia batte “Il meglio di te”, “Chi l'ha visto?” fuori dal podio

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di mercoledì 3 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da "Il meglio di te" su Rai 1 a “Vanina” su Canale 5, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Pagelle ascolti tv, top e flop: il podio

Su Canale 5 è andata in onda Vanina - Un vicequestore a Catania.

La fiction con protagonista Giusy Buscemi ha tenuto incollati di fronte la tv 2.813.000 spettatori con uno share del 16%

Su Italia 1 spazio al calcio. La partita di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta è stata seguita da 2.734.000 spettatori con il 13.2%

Su Rai 1 è andato in onda il film “Il meglio di te”. La pellicola che ha decretato il ritorno di Maria Grazia Cucinotta sul piccolo schermo ha intrattenuto 2.334.000 spettatori pari al 12.6% di share

L'approfondimento che piace

Su Rai 3 il mercoledì è di Chi l'ha visto?. Il programma di Federica Sciarelli ha incuriosito 2.017.000 spettatori pari all’11.8%

Su Rete 4 c'è stato Fuori dal Coro. Il programma condotto da Mario Giordano ha appassionato 914.000 spettatori (6.2%)

Su La7 il documentario Una Giornata Particolare ha conquistato 907.000 spettatori e il 4.8%

Gli ultimi

Su Rai 2 è andata in onda Delitti in Paradiso 13 – Il ricatto. La serie ha conquistato 819.000 spettatori pari al 4.4% di share

Il programma Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 è stato seguito da 477.000 spettatori con il 2.5%

Su NOVE il film Tutte contro lui – The Other Woman ha appassionato 408.000 spettatori con il 2.2%