Chi l'ha visto, il giallo sulla scomparsa di Gianfranco Bonzi ingannato sui social: le minacce della finta Dua Lipa. Tutti i casi della Sciarelli di stasera

Torna stasera in tv, mercoledì 24 aprile, dalle 21.20 su Rai 3, una nuova puntata di "Chi l'ha visto?". Alla conduzione, in questa 36esima edizione, ancora Federica Sciarelli.

Quali saranno i casi di cui la trasmissione si occuperà oggi? Ecco le anticipazioni di stasera.

Chi l'ha visto? le anticipazioni di stasera: il caso di Mara Favro

Stando alle anticipazioni rilasciate dalla redazione, uno dei casi copertina nella puntata di oggi di "Chi l’ha visto?" sarà quello di Mara Favro, la 51enne di Susa sparita nel nulla dallo scorso 7 marzo.

Le ultime tracce della donna sono state rintracciate sui social, dove è stata attiva fino alle prime luci dell’alba. Nonostante i tentativi disperati del fratello Fabrizio di contattarla, inviando diversi messaggi senza ricevere risposta, Mara è sparita nel nulla dopo aver inviato un messaggio di rassicurazione al fratello, dicendo che era "tutto ok". Il cellulare della donna è sparito insieme a lei, rimanendo spento da quel giorno. Tuttavia, le chiavi di casa sono state trovate all'interno dell'abitazione, e la sua auto è stata trovata parcheggiata non lontano, suggerendo che si sia allontanata a piedi. Preoccupa, inoltre, il fatto che non abbia con sé i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

Franco e la falsa Dua Lipa: le minacce

Il caso di Franco (Gianfranco Bonzi), 59enne truffato sui social media. Nella puntata di mercoledì scorso, Chi l’ha visto? ha fatto luce su una serie di eventi sconcertanti, tra cui il caso di Franco, vittima di un inganno amoroso tramite i social. Chi si nascondeva dietro al falso profilo di Dua Lipa con il quale Franco ha chattato per lungo tempo, fino a scomparire?

Stasera si torna sul caso di questo uomo che si era innamorato di una persona con un profilo falso, che lo ha truffato chiedendogli denaro sotto falso pretesto d’amore. Ora, questa persona minaccia di divulgare informazioni compromettenti su di lui a chiunque cerchi di indagare, creando un circolo vizioso di ricatti e minacce.

I casi

Le mamme di Alessandro Venturelli e Cristina Golinucci hanno invece lanciato un accorato appello affinché le indagini sui rispettivi casi non vengano archiviate, dimostrando una determinazione commovente nel cercare giustizia per i loro cari.