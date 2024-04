Antonella di Massa morta a Ischia, la sorella a Chi l'ha visto: «Ho partecipato alle ricerche, il corpo non c'era». Spunta un'auto bianca in un video

«Io sono ancora incredula. Antonella di Massa che rompe per la prima volta il silenzio dopo il ritrovamento del cadavere a Chi l'ha visto? Da giorni si parla di suicidio ma questa teoria non convince i familiari della donna e ieri la sorella ha espresso nella trasmissione di Federica Sciarelli i suoi dubbi.

Antonella di Massa, la sorella rompe il silenzio

La donna di 51 anni di Ischia che, dopo aver fatto la spesa, non ha fatto più ritorno a casa è stata ritrovata morta in un frutteto dopo 11 giorni di ricerche. Mariella si chiede cosa sia successo ad Antonella, anche alla luce degli ultimi risvolti investigativi, tra cui l’acquisizione del video in cui si vede la 51enne che compra una bottiglia di liquido antigelo, ritrovato poi accanto al cadavere. Mariella su Rai3 si dice ancora incredula: «Lei era così attenta ai rapporti con gli altri non mi spiego come riesca a fare una cosa così brutta contro se stessa. Una mia amica quel giorno l’ha incontrata anche in un negozio. Parole e gesti della quotidianità. Niente che facesse sembrare strano il suo comportamento. Era il suo passo svelto. Io non riesco a darmi nessuna spiegazione soprattutto su quei maledetti undici giorni».

Le ricerche

E poi aggiunge: «Come avrebbe potuto essere lì, se così tante persone l’hanno cercata? O si era allontanata, ma poi come era uscita? Sono undici giorni che ci gettano nello sconforto totale. In quegli undici giorni poteva essere aiutata e portata a casa». Anche Mariella era presente durante le ricerche: «Sabato e domenica sono andata lì (nel frutteto ndr) mi sono fermata esattamente lì. E di Antonella non c'era traccia»

Cosa non torna

Ma cosa è accaduto realmente ad Antonella Di Massa? La donna, secondo i primi esami medici, sarebbe deceduta tra le 24 e le 48 ore precedenti. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona che i ricercatori avevano ispezionato più volte. Una storia ancora avvolta nel mistero, sulla quale si interrogano amici e familiari, ancora scossi dal lutto. Ma nessuno dei familiari crede all'ipotesi di suicidio, anche il marito della donna, Domenico Raco, ha espresso il suo dolore: «Non si è suicidata, assolutamente no».

L'auto bianca: pista falsa

Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto, andata in onda ieri, è stato inoltre trasmesso un video che riprende un auto bianca che entra in un vicolo 11 ore prima del ritrovamento del cadavere. «L’unica macchina bianca che entra nel vicolo è questa. Questa macchina può aver visto qualcosa», evidenzia in diretta l'inviato Francesco Paolo Del Re. «La macchina non era locale, si vede dal video che non è una macchina del posto», ha incalzato il marito di Antonella. L'inviato della Sciarelli, dopo qualche minuto dall’appello in diretta, è stato raggiunto da Kevin e Davide, i ragazzi che erano nella macchina bianca. «Quella sera siamo passati di lì perché la curiosità ci ha portato lì dentro, in quella strada. Volevamo vedere il posto dove era sparita Antonella. Non ci ha contattato nessuno».