di Paolo Travisi

C’è, tra gli ospiti di "Vieni da me", il salotto pomeridiano di Rai1 condotto da. La popolare conduttrice televisiva è tornata a parlare del suo fidanzato - annunciato un mese fa proprio negli studi della trasmissione - giocando al classico gioco delle torri “Cosa tieni, cosa butti” sul finire del 2018. «Sicuramente la notte di Capodanno non getterò P.,» non rivelando il nome del partner la Flavi, «il mio moroso è un notaio di Milano, gira molto, è spesso anche a Roma e con lui non mi annoio mai. Un altro uomo con cui non mi annoierei? Alberto Angela, un uomo molto interessante e molte donne mi capiranno» scherza la Flavi, che però non ha dubbi sulla scelta tra Roma e Milano. «Butto Milano, io sono romana d’adozione e quando ero piccola Milano era una brutta città, oggi è bellissima. Ma non butto l’amore, solo la città».Si fa più serio il tono della trasmissione quando la conduttrice di Vieni da me, le chiede il ricordo da buttare l'ultimo giorno del 2018. «Vorrei dimenticare lo scorso anno, un periodo molto difficile della mia vita. Mia madre stava male e poi mi ha lasciato. Sono sempre stata accanto a lei, è normale stare vicino alla propria mamma. Nonostante la sofferenza ed il dolore mi portino a fuggire, con mia madre non potevo, ma quel brutto ricordo della mia vita voglio buttarlo via».Altra domanda per Marta Flavi. Stavolta un po’ maliziosa. Quella sull’aspetto estetico, in cui si insinua il ricorso al lifting. Ecco che mostra con orgoglio l’orecchio alla telecamera: «Vedete non c'è nessun lifting, mi curo e tengo in ordine usando dei prodotti, ma quando farò l’intervento vi dirò nome e cognome del chirurgo», risponde alla Balivo, che le chiedo come sia possibile. «Non ho mai preso il sole in tutta la mia vita, da piccola piangevo quando mi portavano al mare. Ho 67 anni, nessun problema a dire la mia età, e faccio tante cose per tenermi in forma, quando ci saranno rughe e cedimenti allora mi rifarò».