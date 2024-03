Filippo Laganà: «Sono vivo grazie a un trapianto di fegato. Dopo l'operazione sono arrivato a pesare 43 kg»

Dalla malattia al rapporto con il padre, passando per il ricordo di Gigi Proietti, Filippo Laganà si è raccontato oggi in una lunga intervista su Rai 1. Ospite de "La volta buona" - il programma condotto da Caterina Balivo -, l'attore ha parlato del trapianto di fegato che gli ha salvato la vita quando aveva solamente 24 anni.

Il racconto della malattia su Rai 1

Ospite oggi a "La volta buona", il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Filippo Laganà ha parlato della sua malattia e del conseguente trapianto di fegato, avvenuto grazie alla donazione di un'infermiera veneta. «Il mio fegato si era bloccato.

Primo della lista nazionale, ho fatto un trapianto di fegato d'urgenza in quattro giorni. Questa è la dimostrazione che la nostra sanità funziona benissimo. Noi abbiamo anche dovuto aspettare per tornare dall'America perché non c'era un volo di ritorno. Dopo il trapianto sono stato un anno e mezzo in ospedale. Era andato tutto in confusione, ho dovuto subire 22-23 interventi. Poi però per fortuna è passato tutto. Sono arrivato a pesare 43 kg, e io sono alto 1.90 metri».

Filippo Laganà, chi è

Nato a Roma il 15 ottobre del 1994, Filippo Laganà ha 29 anni. Figlio dell'attore Rodolfo Laganà e della fotografa Gloria Fegiz, fin da piccolo è attivo nel mondo dello spettacolo. Nonostante il lavoro dei genitori, però, la sua più grande passione è la cucina, motivo per cui durante il liceo si iscrive a un corso con l'obiettivo di diventare chef. Tuttavia, un’inaspettata allergia alle mani lo costringerà ad abbandonare questo sogno, ripiegando così sulla recitazione. Dopo diversi corsi di teatro, comincia quindi a ottenere ruoli sia al cinema che in tv, affermandosi con attore.

La malattia

Nel 2019, mentre si trovava a New York, Filippo Laganà ha manifestato per la prima volta i sintomi di quella che si sarebbe rivelata essere poi una malattia ereditaria: il morbo di Wilson, una malattia che comporta l’accumulo di rame nel fegato. Tornato subito in Italia dopo un ingrossamento dell'addome e la comparsa di un colorito giallognolo della pelle, è stato improvvisamente ricoverato: «Ero con mia madre, ci hanno portato in ospedale e lì mi hanno fornito una diagnosi immediata seguita da un trapianto di fegato», aveva raccontato tempo fa Filippo parlando del suo stato di salute. «Il mio fegato era diventato simile a una pietra, gli organi erano in condizioni critiche e l’unica soluzione era un trapianto. Non posso negare che non fosse un percorso agevole, ma in quel momento non ho avuto paura. Non ho mai avuto paura. In seguito, però, la consapevolezza di quanto avevo superato mi ha investito. È stato solo tre, quattro mesi fa che ho davvero realizzato l’entità di quella sfida. È interessante notare che mio nonno, un rinomato chirurgo, ha salvato la vita alla madre del medico che ha eseguito il mio trapianto di fegato».

La vita privata

Molto riservato, non si sa molto della vita privata di Filippo Laganà. Nonostante ciò, si sa che l'attore è fidanzato da tempo, anche se l'identità della compagna non è nota.