Milo Infante e il "conflitto" con Caterina Balivo: «Costretto a cancellare il blocco su Erba, con Serena Bortone non era mai successo»

Due programmi Rai trattano in contemporanea il caso della strage di Erba. Così, Milo Infante, conduttore di Ore14, nella puntata del 16 aprile, è stato costretto a cancellare il suo approfondimento di cronaca. Nello stesso momento, infatti, su Rai Uno ne stava parlando anche Caterina Balivo a "La Volta Buona".

Infante, per evitare questa sovrapposizione, ha deciso di cancellare all’ultimo minuto il servizio su Erba e sull'udienza per la richiesta di revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Milo Infante: «In tanti anni con Serena Bortone non è mai successo»

È stato lo stesso Milo Infante a confermare l'accaduto in un'intervista a Fanpage: «Tutto vero e non potevamo nasconderlo, essendoci colleghe e colleghi in studio. È emerso quello che sta accadendo da settimane, cioè che la prima ora della Balivo, che parte dieci minuti prima di noi, è dedicata alla cronaca. I miei autori mi hanno segnalato che il suo programma, in partenza poco prima del nostro, era in diretta da Brescia per la revisione del processo di Erba. A quel punto ho ribaltato la scaletta per evitare di andare in sovrapposizione piena. Non è mai accaduto che due programmi si occupassero contemporaneamente dello stesso tema, con gli inviati sul posto, gli ospiti in studio. Si rischia un effetto tragicomico, magari alle due del pomeriggio c’è in onda anche il servizio del Tg3 e abbiamo chiuso la partita, facendo a reti unificate un servizio di cronaca».

Poi Milo Infante fa un paragone con chi ha preceduto la Balivo in quella fascia oraria: «Ore14 si occupa di cronaca, noi non regaliamo soldi, non facciamo interviste sui divani, non ci abbracciamo tra noi. Non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro. Per anni con Serena Bortone non c’è stata mai sovrapposizione, ma ora nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma». Il giornalista fa saper di aver inviato una lettera di protesta ai direttori Paolo Corsini (responsabile degli Approfondimenti) e Stefano Coletta (responsabile della Distribuzione e Palinsesti).