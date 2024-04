Stefano De Martino al posto di Amadeus su Rai1, contratto di 3 anni in esclusiva per "Affari tuoi" e "I soliti ignoti"

Stefano De Martino pronto al salto di carriera. Attualmente alla guida di "Stasera tutto è possibile" su Rai2, il conduttore campano potrebbe presto aggiudicarsi l'access prime time di Rai1. Proprio lo spazio lasciato libero da Amadeus. Il rumor girava da tempo, da quando è partito il totonomi per rimpiazzare l'uomo di punta ora passato al Nove, e adesso TvBlog scrive che «la possibilità si è trasformata in certezza», parlando di una «trattativa in corso per la definizione del contratto di esclusiva con la tv pubblica».

Stefano De Martino su Rai1

In Rai la trattativa per il trasferimento di Stefano De Martino dal secondo canale alla rete ammiraglia sarebbe in corso, e dovrebbe concludersi entro la prossima settimana.

Con l'accordo, che prevederebbe un contratto di tre anni in esclusiva, l'ex ballerino di Amici conquisterebbe l'access prime time di Rai1, quello in cui si posizionano "Affari tuoi" e "I soliti ignoti", segnando una svolta nella sua carriera televisiva. Ma non solo. Oltre all'access prime time, TvBlog anticipa che per De Martino ci sarebbero in vista anche progetti in prima serata. L'ipotesi è che, dato il successo di ascolti dell'ultima stagione di "Stasera tutto è possibile", il programma potrebbe essere «riveduto e corretto» per un trasferimento su Rai 1. Non solo, per l'ex ballerino sono previsti anche altri «format e eventi musicali». Se confermate, queste novità rappresenterebbero un significativo cambiamento per la programmazione di Rai1 e per la carriera di Stefano De Martino, consolidando la sua posizione come uno dei volti di punta della televisione pubblica italiana.

Sanremo

Tuttavia, sembra sfumare la possibilità di vederlo alla conduzione di Sanremo 2025. TvBlog riferisce che la prossima edizione del festival probabilmente affidata a Carlo Conti, che sarebbe accompagnato da volti noti come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.