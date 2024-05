Cannes 2024, pagelle look di oggi 20 maggio: Bella Hadid nuda sul red carpet (6), Winnie Harlow torera (7)

Cannes entra nella seconda settimana di Festival e anche il red carpet si infiamma.

Compare Bella Hadid, paparazzata in barca nei giorni scorsi, e i flash sono tutti per lei. Ecco le nostre pagelle dei look.

Bella Hadid da spiaggia (6)

Paparazzata nei giorni scorsi mentre si divertiva in barca, potrebbe aver scambiato il look da mare con quello da red carpet: tubino Ysl color sabbia trasparente sul seno e velato sulle gambe. Se finora avevamo assistito a un eccesso di sobrietà quasi inedito, il look dello scandalo è (finalmente?) servito.

Winnie Harlow torera (6+)

Bonus per l'originalità, ma il completo bianco con spalline e frange da torero non convince, ci chiediamo anzi il motivo della scelta. II cappello poi forse lo ha rubato a Isabelle Huppert, che ieri ci aveva deliziati con un look accappatoio.

Cate Blanchett bicolore (8)

Rosa e nero, un abbinamento di colore poco sfruttato, con un inedito filo di perle sulla scollatura. Elegante e naturale, conferma la tendenza delle over 50 a incantare il red carpet di quest'anno.