Antonio Scurati, cancellato il monologo sul 25 aprile su Rai3: il post di Serena Bortone. La Rai: «Non è censura». Cosa è successo

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di "CheSara" per proporre un monologo sul 25 aprile.

Scurati e il monologo cancellato

Ma come annunciato dalla conduttrice del programma, Serena Bortone, con un post su Instagram, «il contratto di Scurati è stato annullato». Quindi niente partecipazione. E mentre da più parti - politiche e non - si levano le critiche alla scelta, la Rai cerca di fare chiarezza con le parole del direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che assicura: «Nessuna censura».