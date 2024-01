Nathaly Caldonazzo dalla Balivo, chi è la showgirl? Età, carriera, l'amore con Troisi, l'incidente che l'ha resa invalida e la vita privata

Torna come ogni giorno "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Moltissimi gli ospiti presenti in studio oggi ci sarà anche Nathaly Caldonazzo. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla showgirl.

Nathalie Caldonazzo, chi è

Nathaly Caldonazzo, nasce a Roma il 24 maggio del 1969, è un’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella. La 54enne è alta 1,78 metri e pesa 60 chili. Diventa molto famosa quando nel 1997 entra a far parte, come prima ballerina, della Compagnia del Bagaglino. Torna per la seconda volta all'Isola dei Famosi 2023, dove aveva già partecipato nel 2017.

La carriera

Figlia della nota ballerina Leontine Snell, Nathalie già da piccola frequenta l’accademia d’alta moda Koefia e presto inizia a lavorare come modella curando anche le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda.Entra giovanissima nel mondo della moda dello spettacolo, in tv debutta come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della RAI tra cui “Stasera Lino” e “Fantastico 10”.

Nel 1997 entra a far parte della Compagnia de Il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore nel ruolo di primadonna partecipando a varietà televisivi e teatrali. Negli anni seguenti si alternerà tra ruoli cinematografici, televisivi e teatrali. In TV ha preso parte a diverse fiction di successo “Positano”, “Centovetrine” e “Rex”. Al cinema partecipa a film come “Paparazzi” con Diego Abantantuono, Roberto Farnesi, Alba Parietti, Mara Venier , Eva Grimaldi, Carlo Conti e Gabriel Garko e “Nessuno mi crede”.

La storia con Massimo Troisi

Nathaly è stata l’ultima fidanzata di Massimo Troisi, fino alla morte dell'attore nel 1994.

Massimo Troisi decise di operarsi sul posto, senza aspettare di tornare in Italia. Le riprese de Il postino dovevano iniziare di li a poco. L’operazione purtroppo non andò a buon fine e con Nathalie sono rimasti in ospedale per un mese. «L’operazione non è andata bene - ha raccontato - i medici mi hanno detto che aveva bisogno di un trapianto. L’abbiamo fatto dopo un mese e mezzo, con bombole di ossigeno, e ha voluto ostinatamente fare Il Postino con il suo cuore. Un film che in un certo senso lo ha ucciso».

Temptation Island e la fine della storia con Ippoliti

Durante l’estate 2019 Nathalie Caldonazzo ha accettato l’invito della redazione di Temptation Island Vip nel mettersi in gioco con al suo fianco il compagno, noto imprenditore, Andrea Ippoliti. La Caldonazzo sembrava aver trovato la felicità tra le braccia dell’ex compagno, ma la partecipazione al reality show che ha messo a dura prova il loro rapporto ha segnato anche la fine della relazione. La coppia durante la partecipazione al reality show ha visto la loro relazione arrivare a un punto di crollo definitivo, un momento ad altissima tensione impossibile da dimenticare per i fan dello show soprattutto nel momento in cui Nathalie Caldonazzo ha puntato il dito contro il fidanzato durante il falò con la seguente frase: “Mi fa schifo, ho la nausea. Non riesco a rivedere più quei video e lo faccio anche per evitargli una figuraccia”.

Il rapporto con il padre violento

Figlia d’arte sua madre era Leontine Snell e nella vita faceva la ballerina e coreografa, mentre suo padre l’imprenditore. A proposito della sua famiglia a Che Tempo Che Fa ha confidato: «Mio padre era violento con mia madre e io sfogo ciò che ho dentro di me nella pittura. Ho subìto parecchio questo aspetto da piccola e quando è capitato a me ho sempre girato i tacchi e me ne sono andata. Non bisogna mai dare una seconda chance, non è vero amore».

La vita privata

Una delle storie piu' importante della showgirl è sicuramente quella con Troisi. Nathaly Caldonazzo ha poi avuto una storia con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Dalla loro relazione è nata una bambina. Come si chiama la figlia di Nathaly Caldonazzo? La sua bambina (ormai maggiorenne) si chiama Mia. Altre relazioni sono state con Pino Quartullo, Stefano Bonaga e Paolo Calissano. Dal 2016 Nathalie Caldonazzo è stata fidanzata con Andrea Ippoliti, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Ed infatti la coppia non amava molto le luci dei riflettori e tende a stare lontana anche dai social. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island nel 2019, quando lui si è avvicinato alla tentatrice Zoe. La loro storia è così naufragata nel corso del falò di confronto e Nathaly è tornata single.

Il grave incidente

La showgirl nel 2018 è stata vittima di un grave incidente stradale che le ha portato diversi problemi. L'incidente è avvenuto a Roma, in piazza Monte Grappa, nel quartiere Prati. L’attrice era a bordo del suo scooter, quando all’improvviso è stata colpita da una macchina dopo aver fatto un’inversione inaspettata a U. L'attrice ha dichiarato: «Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, né correre né essere testimonial di costumi da bagno. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno».