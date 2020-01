Caterina Balivo, Irene Fornaciari racconta il suo incubo: «Ho sofferto di attacchi di panico»

La cantante Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, ha confessato a Caterina Balivo, durante il programma “Vieni da me" su Rai1, di soffrire di attacchi di panico. «Non l’ho mai detto e lo dico oggi per la prima volta. La mia canzone "Grande mistero" parla degli attacchi di panico, un problema che mi limitava la vita. Gli attacchi di panico sono veramente bastardi, passami il termine. È impossibile descriverli, a me venivano al supermercato, in macchina…Una sensazione bruttissima, ti sembra di morire. Se ne esce parlandone e affidandosi a professionisti. Io sono ancora seguita da una psicoterapeuta e mi trovo benissimo».



Irene Fornaciari, problemi di peso già da piccola

Irene Fornaciari ha parlato anche dei suoi problemi di peso.

A 10 anni pesavo 72 chili, mia madre mi faceva mangiare carote anziché le merendine

. La cantante, però, ha rivelato che all’asilo chiedeva le merendine ai compagni dicendo

ono la figlia di Zucchero

.

«É un incubo così», ha commentato la Balivo.«s

Ultimo aggiornamento: 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA