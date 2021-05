Bologna Festival, per la musica il nuovo libro di Pirrone “Quarant'anni di Grandi Interpreti”

Domani alle 18 in streaming, a segnare l'importante traguardo delle 40 edizioni di Bologna Festival, presentazione del libro 'Quarant'anni di Grandi Interpretì. Un percorso attraverso programmi, artisti ospiti e fatti della vita culturale cittadina minuziosamente ricostruito da Nicola Pirrone, a partire proprio dalla quel 4 maggio 1982, alla Sala Europa del Palazzo della Cultura e dei Congressi ospitò il mezzosoprano Marilyn Horne, importante voce rossiniana di quegli anni, per il primo concerto del Festival.

Dialogheranno con l'autore la giornalista Leonetta Bentivoglio, parteciperanno all'incontro Federico Stame (Presidente di Bologna Festival) e Maddalena da Lisca ( Sovrintendente di Bologna Festival). L'incontro rimarrà disponibile sul canale youtube di Bologna Festival e verrà trasmesso su Trc Bologna (Canale digitale 15) venerdì prossimo ale ore 22.30 e sabato 8 maggio ore 13.20. «Sfogliare questo libro, frutto di una scrupolosa ricerca che ha consentito all'autore di raccogliere e commentare la documentazione dei concerti di Bologna Festival dal suo nascere ad oggi - si legge nell'introduzione di Maddalena da Lisca (Sovrintendente di Bologna Festival)- significa attraversare la storia del concertismo internazionale a cavallo tra il secolo scorso e quello che stiamo vivendo».

«Nicola Pirrone, a cui va la mia riconoscenza per il tempo e l'impegno che ha dedicato allo studio dei nostri archivi e delle altre fonti che hanno trattato delle vicende di Bologna Festival -prosegue la da Lisca- ha corredato il volume con commenti e annotazioni sul contesto sociale nel quale di anno in anno si inserivano le nostre stagioni: un'interessante carrellata degli avvenimenti più significativi della storia recente di Bologna. Sono poi riportate nel libro numerose recensioni - un tempo regolarmente presenti nelle pagine degli spettacoli anche per i concerti - fonte di una gustosa rilettura che ci rinfresca la memoria su alcune belle serate del nostro passato».