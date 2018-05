Baye Dame parla per la prima volta dopo la squalifica al Gf: «Vivo un incubo, mia madre non mi parla»

di Alessia Strinati

Apre la puntata di, il concorrente delqualificato la scorsa puntata a causa del suo atteggiamentonei confronti della sua coinquilina. Rivedendo quello che è accaduto nella casa Baye è in lacrime: «Era il mio sogno e non ho saputo farlo avverare e ora chi sbaglia paga. Ora sta diventando il mio più grande incubo. Quello che mi dispiace di più è passare per un ragazzo violento».Continua a chiedere scusa Baye, e poi ammette: «Forse ho rivisto su Aida tutte quelle volte che qualcuno mi ha offeso e io non ho mai risposto». Silvia Toffanin chiede cosa sia accaduto e spiega: «Nella mia vita quando mi prendono in giro o mi insultano io rispondo con la battuta. Quando Aida mi ha insultato non ce l’ho fatta a mandare giù il rospo e lei ha subito, purtroppo, tutto quello che ho subito che le ho urlato in faccia, senza rendermi conto del messaggio che stavo trasmettendo».Baye racconta anche del suo passato: «Pensavo di aver accantonato alcuni mostri, ma non è stato così». Il ragazzo è nato in italia da genitori senegalesi, il papà è morto prima che lui nascesse e la mamma lo ha dato in adozione. Per il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza è stato preso di mira dai bulli per il colore della sua pelle, ed è stato vittima di bullismo. Raccontando questo periodo della sua vita lui dice che ricorda la parola "scimmia": «Mi chiamavano così. I miei genitori mi dicevano di sorridere, di non odiarli e io di riflesso quando mi chiamavano così rifacevo la scimmia». Silvia chiede anche a Baye di raccontare come ha vissuto la sua omosessualità: «L'ho vissuta in modo sereno, mi sono conosciuto e ho capito cosa volevo realmente».L'ex concorrente ha più volte chiesto scusa anche ai genitori e quando la Toffanin chiede cosa gli hanno detto lui risponde: «Papà mi ha detto che ce la faremo, che abbiamo le spalle grosse. Mamma è come se avesse scoperto un'altra parte di me che non voleva vedere, ci siamo sentiti, non è stata una telefonata piacevole, ma lei ora ha bisogno di tempo per capire».Quando la Toffanin le chiede se si è rivisto dopo l'uscita dalla casa lui ammette di averlo fatto, continua a chiedere scusa ma sostiene che anche Aida meriterebbe una punizione. Silvia le fa notare che è stata punita con la nominatione ma la faccia di Baye fa intuire che lui non sarebbe pienamente d'accordo con questa decidione del Grande Fratello, dicendo però che ora sarà il pubblico a decidere. La conduttrice gli chiede se di chiarirà con lei: «Credo che Aida abbia una grande maschera, non credo sia così nella sua vita. Sicuramente quando uscirà vorrò parlare con lei».