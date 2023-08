Barbie vietata nei cinema in Algeria. «Film promuove omosessualità e non rispetta nostra cultura»

L'Algeria ha vietato il popolare film di Barbie tre settimane dopo la sua uscita nella nazione nordafricana a maggioranza musulmana.

Barbie, stop al film in Algeria

Il sito di notizie 24H Algérie ha affermato che il film è stato ufficialmente bandito per «danno morale», nonostante le proiezioni nei cinema del Paese siano andate in tutto esaurito ogni giorno dalla sua uscita. L'Algeria non è il primo Paese del mondo arabo a criticare il film, con il Kuwait che la scorsa settimana ha vietato Barbie per proteggere «l'etica pubblica» dopo che anche il Libano ne ha bandito le proiezioni per l'accusa lanciata dal governo di «promuovere l'omosessualità».

La pellicola, interpretata dagli attori Margot Robbie e Ryan Gosling, è una storia di formazione basata sulla celebre bambola, in cui Barbie viaggia nel mondo reale ed esplora la sua identità.