Chiara Nasti incinta: il gesto di Mattia Zaccagni dopo il gol nel derby di Coppa Italia non lascia dubbi

Mattia Zaccagni conferma la gravidanza di Chiara Nasti. Sono giorni che il rumor su un possibile secondo figlio in casa Zaccagni si fa sempre più insistente: le foto di Capodanno con il bicchiere di champagne non avevano convinto, soprattutto dopo il pancino sospetto dell'influencer.

Chiara era stata ripresa in più storie su Instagram da amici mentre sorseggiava succo di frutta e Coca Cola, lasciando da parte gli alcolici. Tutto taceva, almeno fino a stasera, 10 gennaio, quando l'attaccante della Lazio ha deciso di rendere memorabile il suo gol nel derby di Coppa Italia con la Roma.

Chiara Nasti incinta. Il gesto di Mattia Zaccagni

Un gol sul rigore. Il primo del derby Lazio-Roma. Le due squadre romane si contendono la semifinale della Coppia Italia e Mattia Zaccagni ha smosso la partita con il suo gol.

Ad attirare le attenzioni dei più curiosi, è stato, tuttavia, il gesto che il calciatore ha fatto in direzione della moglie Chiara Nasti, seduta sugli spalti: pallone sotto la maglietta a simulare un pancione e pollice in bocca come un ciuccio. Un gesto che conferma l'arrivo del secondo figlio per Chiara e Mattia.

La conferma di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha confermato la seconda gravidanza con un post su Instagram in cui riprende il gesto del marito Mattia Zaccagni, con una semplice didascalia: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora”. L’influencer da due milioni di follower è seduta sugli spalti mentre si gode il derby contro la Roma per la Coppa Italia.