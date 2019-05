Amici 2019, il vincitore Alberto Urso: «Ora non mi ferma più nessuno»

I suoi ascolti, spiega, spaziano da Luciano Pavarotti Cesare Cremonini , passando per Josè Carreras, Placido Domingo, Andrea Bocelli, Jovanotti , i Queen . «Non bisogna avere pregiudizi: se la musica è fatta bene è bella tutta. L'importante è farla con molta passione». La sua soddisfazione più grande è aver portato la lirica in tv. «Sono un esempio. La lirica sta perdendo posizioni rispetto ad altri generi e io sono felice di averla avvicinata ai giovani.Devo ancora studiare tanto, perché non bisogna fermarsi mai, ma io continuerò a portare questo messaggio ai ragazzi», dice ancora,. Prima della vittoria, aveva già provato ad entrare due volte nella scuola di Amici: sempre rispedito al mittente. «Evidentemente non era il mio momento, non ero pronto. Un 'nò non è una barriera che si chiude: bisogna avere tanta determinazione e non mollare mai».