Alberto Matano chiude all'improvviso il collegamento e s'infuria a Vita in Diretta : «Questo non deve più accadere...». Oggi, nel programma di Rai1 si è tornati a parlare della morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Il conduttore si è collegato in diretta con l'inviata Antonella Delprino che si trova a Napoli, fuori allo stadio San Paolo.

APPROFONDIMENTI EMOZIONE Alberto Matano in lacrime a Vita in Diretta: «Oggi è un... LA VITA IN DIRETTA Alberto Matano risponde a Fabio Canino: «La mia...

Gli assembramenti di tifosi che ci sono vicino il San Paolo fanno infuriare Alberto Matano che chiude il collegamento e sbotta: «Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo. Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia e dobbiamo stare tutti molto attenti».

Alberto Matano torna a collegarsi con Napoli un'ora più tardi, quando la situazione si è un po' tranquillizzata. L'epidemiologa Stefania Salmaso commenta: «Ci stanno levando tutto, gli abbracci, il contatto fisico. La gente ha bisogno di esternare. Rischiamo di scontarla tra dieci giorni, è un grande rischio».

Ultimo aggiornamento: 27 Novembre, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA