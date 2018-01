Adriano Celentano, per gli 80 anni la Rai fa una dedica speciale al 'molleggiato'.

Techetechetè, in onda domani su Rai1 alle 18.40, in occasione degli 80 anni di Adriano Celentano, dedicherà all'artista una puntata speciale. Una carrellata dei suoi successi da »Azzurro« a »Una carezza in un pugno«, da » Il ragazzo della via Gluck« a » L'emozione non ha voce«.



Verranno riproposte ai telespettatori le sue esilaranti ospitate in trasmissioni televisive con Alighiero Noschese, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Sandra Mondaini, Marisa Del Frate, Corrado e Lola Falana. Celentano canterà con il suo Clan e racconterà i suoi esordi e la sua carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA