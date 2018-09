La giornata di Golino-Scamarcio. Ecco il programma di mercoledì 5

VENEZIA - Le stragi compiute il 22 luglio 2011 in Norvegia da Anders Breivik (77 morti) vengono raccontate attraverso un sopravvissuto da Paul Greengrass in 22 JULY, in concorso per Venezia 75 il 5 settembre alla Mostra del Cinema. In gara anche Carlos Reygadas (anche attore insieme alla moglie) con NUESTRO TIEMPO, su una coppia, composta da Esther che si occupa della gestione del ranch di famiglia e Juan, un poeta di fama mondiale, che cerca di superare, a modo proprio, la crisi in cui cade quando lei si infatua di un altro uomo. Dovrebbe arrivare al lido Steve Bannon, l'ex consigliere di Donald Trump, per assistere alla proiezione del documentario che gli ha dedicato un maestro come Errol Morris, AMERICAN DHARMA, presentato fuori concorso. Anche Valeria Bruni Tedeschi è fuori concorso con il suo nuovo film di forte impronta autobiografica, da regista e coprotagonista, I VILLEGGIANTI, che ha nel cast fra gli altri Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Tra gli eventi di domani c'è la masterclass di David Cronenberg, che riceverà il 6 settembre Leone alla Carriera. Nutrita la pattuglia di italiani nelle altre sezioni: A Orizzonti debutta l'opera prima di Ciro D'Emilio, UN GIORNO ALL'IMPROVVISO su una promessa del calcio adolescente che si confronta con una madre amorevole (Anna Foglietta) ma affetta da problemi mentali.



A Sconfini ARRIVEDERCI SAIGON di Wilma Labate racconta la bizzarra e sconosciuta storia di un giovanissimo gruppo pop femminile italiano, Le Stars, che negli anni '60 si ritrovò a suonare per le truppe americane in Vietnam. Pippo Mezzapesa presenta come evento speciale alle Giornate degli Autori IL BENE MIO, con Sergio Rubini che tratta temi d'attualità come le conseguenze dei terremoti in Italia e il rapporto con i migranti. Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: NUESTRO TIEMPO di Carlos Reygadas ( Venezia 75) con Carlos Reygadas, Natalia Lpez, Eleazar Reygadas, Rut Reygadas. Una famiglia vive nella campagna messicana allevando tori da combattimento. Esther si occupa della gestione del ranch, mentre suo marito Juan, un poeta di fama mondiale, alleva e seleziona gli animali. Quando Esther si infatua di un addestratore di cavalli di nome Phil, la coppia lotta per superare la crisi. 22 JULY di Paul Greengrass ( Venezia 75) con Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Oigarden (Sala Grande alle 19.30). Si racconta la vera storia delle conseguenze del peggior attacco terroristico perpetrato in Norvegia. Il 22 luglio 2011, un estremista di destra uccise 77 persone facendo esplodere un'autobomba a Oslo, prima di compiere un omicidio di massa in un campeggio di adolescenti. AMERICAN DHARMA di Errol Morris (Fuori concorso - Sala Grande alle 13.50). Errol Morris, che ha intervistato alcune delle figure più controverse della nostra epoca, ha rivolto l'obiettivo su Steve Bannon, chiedendogli di parlare delle sue opinioni, dei sentimenti verso Trump e dei film che hanno plasmato la sua conoscenza del mondo. I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi (Fuori concorso) con Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio (Sala Grande alle 22). Una grande e bella casa sulla Costa Azzurra: tra famiglia, amici e personale di servizio, Anna deve affrontare la sua recente rottura con il compagno e la scrittura del suo nuovo film.



UN GIORNO ALL'IMPROVVISO di Ciro D'Emilio (Orizzonti) con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo (Sala Darsena alle 17). Antonio, 17enne, vive in una cittadina campana e ha un sogno. essere un calciatore in una grande squadra. A rendere ancora più complessa la situazione c'è Miriam, una madre dolce ma fortemente problematica e Carlo, il padre di Antonio, li ha abbandonati. ARRIVEDERCI SAIGON di Wilma Labate (Sconfini - Sala Giardino alle 21). Sono giovanissime e vengono tutte dalla provincia industriale toscana. Armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono sognando il successo ma si ritrovano in guerra, e la guerra è quella vera del Vietnam. Dopo cinquant'anni Le Stars raccontano la loro avventura tra soldati americani, basi sperdute nella giungla e musica soul. IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa (Giornate Degli Autori - Evento speciale) con Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia (Sala Perla alle 11.45). Elia è l'ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto. Rifiuta di trasferirsi a Nuova Provvidenza, insieme agli altri compaesani. La sua solitudine è interrotta dall'arrivo di Noor, giovane donna in fuga. MASTERCLASS DI DAVID CRONENBERG (Sala Perla 2 alle 15).

