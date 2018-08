Film su Cucchi, la sceneggiatrice: «Ho avuto incubi per tre mesi»

di Ilaria Ravarino

Sei mesi di preparazione, studio e scrittura a partire da più di 10.000 pagine di atti processuali: dietro al rigore di Sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonini sul caso Cucchi, presentato oggi a Venezia e dal 12 settembre su Netflix, c’è il lavoro attento e competente di, sceneggiatrice alla Mostra con due film (l’altro è Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire).Direi piuttosto sulla mediocrità del bene. È un film che racconta quanto la gente, pur essendo in grado di fare quel che è giusto fare, a volte non si spinga oltre ciò che le compete. Una cosa che non provoca danni se rimane circoscritta al singolo. Ma se è una moltitudine, a non fare fino in fondo quel che sarebbe giusto fare, si rischia la tragedia. In quei giorni almeno 140 persone hanno visto Stefano Cucchi. Pochi l’hanno aiutato, molti si sono girati dall’altra parte. Alcuni hanno delle colpe pesanti, su cui finalmente i giudici stanno indagando.La burocrazia è un castello di carta kafkiano. Per colpa della burocrazia non solo Stefano non è riuscito a salvarsi, ma la famiglia stessa non ce l’ha fatta. Chissà cosa sarebbe successo se si fossero parlati, se si fossero ritrovati. Fortunatamente, grazie a questo caso, le norme di contatto tra i detenuti in terapia protetta e i loro familiari sono state cambiate. C’era una scena, che è stata tagliata, in cui i medici dicevano ai genitori di Stefano: “Non sapevamo che foste qui fuori”.La sorella, più battagliera, è preparata a vederlo. Per i genitori forse è troppo doloroso. Si sono fidati di noi, aprendosi con pudore. E hanno avuto un gran rispetto per il nostro lavoro, permettendoci di raccontare Stefano esattamente come volevamo.Non fidandosi più di nessuno, non è riuscito a farsi aiutare nemmeno da quei pochi che ci volevano provare. Il suo caso è un concorso di cause e di colpe in cui è entrata, purtroppo, anche la sfortuna. Persino le poche volte che si è aperto, Stefano lo ha fatto con le persone sbagliate.Il detenuto Marco è l’unico personaggio di finzione: lo abbiamo interpretato come una proiezione mentale di Stefano, figlia della solitudine. Tutti gli altri personaggi sono reali, derivati dagli atti del processo. Tutto quello che dicono, e che fanno, è accaduto davvero.Al novantanove percento sono battute sue. Era una persona sarcastica, aveva la risposta pronta, alla romana. Era irriverente, non si formalizzava. Finisce che gli vuoi bene, alla sua asprezza.Sì, su 10.000 pagine. Ci siamo stati sopra per sei mesi, praticamente senza fare altro. Abbiamo visto tutte le puntate su Cucchi di Un giorno in pretura, ascoltato gli audio, letto il libro della sorella. Con il regista sono stata nella stanza di Stefano, a casa dei genitori. Non me lo dimenticherò mai. Dopo tre mesi con gli incubi ci siamo dovuti distaccare, ci serviva lucidità per scrivere. Cremonini voleva un film “raggelato”. Il titolo in lavorazione era Cronaca di un arresto.È una storia universale, di ingiustizia e dolore familiare. Qualcosa che risuona nella paura ataviche dei genitori di essere separati dai figli, e in quella dei figli di deludere i genitori. Perché fa male dirlo, ma qui si parla anche di un ragazzo che muore pensando di aver deluso la sua famiglia, pensando di essere stato abbandonato.Sì, certo. Finalmente si sta imboccando la strada giusta. Questo non è un film che smuove le acque, perché per fortuna le acque sono già state smosse. Speriamo che magari aiuti a non far succedere più una cosa del genere.