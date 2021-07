Stiamo passando in barca davanti alla Certosa, dove procede febbrile la costruzione dell’opera commissionata all’artista Doug Aitken, nell’agenda della Biennale di Venezia, da Anthony Vaccarello, lo stilista che ha riportato Yves Saint Laurent agli allori d’antan. Occasione speciale: la presentazione della collezione uomo primavera-estate 2022 della griffe che la magia di un interprete d’eccezione come questo direttore artistico ha saputo riportare ai tempi del grande Yves. Non a caso c’è una comunità di vedute che alimenta la verve che si respira all’interno di questa realtà francese, internazionale e oggi “veneziana”. E mai il termine ha assunto significati di estensione sull’onda di quell’atmosfera che riesce a rendere magico tutto ciò che a Venezia si svolge all’ombra del suo mistero, quello che la fa sopravvivere splendente nella condizione surreale di città che galleggia miracolosamente sull’acqua. Nella installazione in costruzione (“Green Lens”, commissionata da Saint Laurrent, che resterà visibile per il pubblico fino alla fine di luglio), la moda sfilerà in un contesto verde che il brand francese si è impegnato a valorizzare con riforestazione e infoltimenti previsti da artisti del green già all’opera in Certosa. C’è stato il problema delle rondini i cui nidi per errore erano stati divelti nel corso dei lavori ma che - su sollecitazione di Alberto Sonino, manager della società “Vento” che ha in consegna il bene dell’isola - il brand francese ricostruirà e riposizionerà dove gli animali disorientati e cacciati potranno tornare a fringuettare. C’è qualcuno però che sorride più felice a fronte di un momento che vede Venezia al centro dell’interesse di grandi brand della moda. Dopo Saint Laurent, alla fine di agosto sarà il turno di Dolce & Gabbana, e di seguito, il 4 settembre , di Alberta Ferretti (che non manca mai di essere presente durante la Mostra del Cinema) , mentre “Valentino des ateliers” sfilerà alle Gagiandre dell’Arsenale il 15 luglio, al tramonto. Sorride, finalmente certa di aver vinto, Laura Scarpa (con Lorenzo Cinotti ), i manager della Fashion Venice Week che ha anticipato tutto questo, dando spazio a firme di artigiani che operano da anni (qualcuno da...secoli) in Venezia per produzioni eccezionali. A conferma di questo una sfilata di artigiani tra i più importanti è fissata per Fashion Venice Week nella Sala degli specchi dell’Excelsior il 16 luglio prossimo, proprio dove nel 1939,quasi un secolo fa, nascevano le prime sfilate di moda per il pubblico , volute nel periodo di Mostra del Cinema per “sollazzare le signore dei giurati impegnati a visionare i film... .

