La moda è nelle mani dei giovani: questo lo hanno capito tutti, soprattutto loro, i giovani, che sempre più convinti corrono a frequentare scuole, corsi, lavorando in atelier di prestigio, cercando di “imparare” per insegnare come dovrà essere concepita la moda nel prossimo futuro. Le cose , con - e dopo- il Covid , sono cambiate ma un certo malessere persisteva da tempo. Che così, come si era formata nel secolo trascorso, dalla metà del Novecento a oggi, la moda sembrava non aver subito alcun trasalimento sotto il profilo delle presentazioni e più ancora, della distribuzione. . Funzioneranno ancora e sempre le sfilate? Il pubblico cercherà ancora lo “sballo” stilistico proposto da certi look fatti più di ricerca, di stupore che di fantasia?

Il ritorno ala normalità esigerà maggiore riflessione, le raccomandazioni date ad esempio da Giorgio Armani, ma non solo, per una certa “calma” da adottare, un certo risparmio di “fretta” che rendeva un abito superato dopo la stessa presentazione in sfilata, verranno ascoltate ?

E al mondo dei giovani si riferiscono le presenze qualificate di istituti, scuole mirranti a formare anche lo stile interiore di uno stilista, il suo approccio alla società alla quale sempre si rivolge la moda, ma che anche più spesso la suggerisce.

Importante e pieno di significati è apparsa la recente sfilata, organizzata dallo IED (Istituto Europeo di Design) che sforna i nuovi stilisti più contesi dagli ateliers e dalle griffes. Nel quadro della Fashion Graduate Italia di piattaforma Sistema Formativo Moda (forte di una presenza di iscritti che sfiora i tremila) ha presentato “Future Starts Slow”, una sfilata di moda per Donna, Uomo e Bambino, firmata da otto “nuovi talenti” che hanno offerto un intreccio di soluzioni sperimentali e linguaggi contemporanei di eredità culturale delle proprie origini, memoria, diversity e unicità. Sono: Chiara Autieo, Paolo Belleri , Dara Silva Bulleri, Andrea De Simone, Joana Dimitrova , Alessia Giaccnhetta, Valeria Nicolotti e Gaia Romoli: otto nuovi emergenti che incontreremo prossimamente come autori in qualche ribalta prestigiosa.

Ultimo aggiornamento: 02:49

