E’ in arrivo la corazzata della moda maschile: Pitti Uomo, la rassegna più importante per il settore che quest’anno dal 12 al 15 giugno prossimo ospiterà a Firenze, nella Fortezza da Basso, la 94^ edizione con destinazione primavera-estate 2019.

Grandi progetti hanno trovato risposta nel programma che Pitti Immagine ha realizzato dedicando come al solito le sue giornate - popolate di buyers di tutto il mondo ( è prevista la presenza di circa 30-000 visitatori) - a capitoli diversi riguardanti l’eleganza maschile.

I numeri di questa 94^ edizione di Pitti Uomo raccontano per la prossima sessione la partecipazione di 1240 espositori , comprendenti 561 marchi esteri (cioè a dire il 45 % del totale). Grande rilievo verrà dato non solo alle iniziative indirizzate alla valorizzazione delle novità ma alla produzione di paesi come il Nord Europa, e la scena creativa dell’est europeo, nonché alla valorizzazione del look couture che esige sempre una cultura presente.

Molti gli eventi speciali previsti: “Fanatic feelings” sarà una mostra curata da Markus Ebner e dal critico d’arte Francesco Bonami -promossa dal Centro di Firenze per la Moda Italiana e da Pitti Immagine - che punterà l’obbiettivo sull’attrazione che il mondo dello sport esercita sulla moda.

Con una sfilata esclusiva, il 14 giugno Craig Green, ospite speciale di Pitti Uomo presenterà la sua collezione: un look che fonde influenze della moda da lavoro (workwear), volumi futuristici, silhouettes scultoree e aspetti funzionali.

Ospite speciale di Pitti Uomo 2018 sarà il Gruppo Roberto Cavalli che si presenta a Pitti con il nuovo progetto di vita: direttore creativo di tutti i settori , Paul Surridge.

Nazione invitata speciale di Pitti sarà quest’anno la Georgia , con i brand più importanti della moda uomo. Compleanni? I 70 anni di Herno verranno festeggiati alla Stazione Leopolda , mentre i 40 anni di Lardini verranno celebrati con un breakfast “fiorito” esaltando il simbolo iconico della Maison italiana.

Non mancheranno ovviamente i pezzi forti della storia della moda maschile del nostro tempo: nell’area prestigiosa di Classico Italia puntuale come sempre, la BELVEST presenta il guardaroba più completo per l’uomo che alla moda chiede di essere aiutato a “vivere meglio” , a offrire garanzie di tenuta metropolitana rassicurante piuttosto che richiamare con fogge strane o eccessi stilistici lo stupore del prossimo.

Tra le novità degne di nota la presenza in forma ufficiale della Cina con una sfilata che si annuncia “all’italiana” per proporre ai clienti cinesi - e non - di By Creations una produzione cinese realizzata con indirizzo stilistico “tutto italiano”. L’evento è diffuso a cura dello Studio Torricelli di Milano.

Last but not least, Brunello Cucinelli che come sempre occupa un ruolo di primo piano per l’attualità, per la qualità del prodotto, per la diffusione capillare, per il successo che gli viene decretato nel mondo. Nella serata del 13 avrà luogo per amici e clienti il Cucinelli - friends -dinner divenuto ormai un evento atteso nel calendario fiorentino.





