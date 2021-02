Su "Pitti connect" la collezione di filati per la primavera-estate 2022

La rassegna dedicata alle novità proposte dalla filiera italiana e mondiale del filato, “Pitti Filati” , forse la più importante rassegna sotto il profilo strettamente “di settore” di Pitti Immagine, si è inaugurata online su Pitti Connect dove resterà a disposizione dei “visitatori” fino al 5 aprile prossimo. Stiamo parlando delle novità per la primavera-estate 2022 e certamente la vetrina di Pitti Connect - alla quale potranno connettersi tutti gli aderenti a Pitti Filati - costituisce uno dei punti più interessanti per la moda di domani.

Con le presentazioni che si susseguiranno , destinate ad offrire le tendenze che il domani più immediato della moda interpreterà per il nostro guardaroba, sono previsti “incontri”, vetrine , informazioni che gli “espositori” mettono a disposizione con dovizia di immagini e illustrazioni.

“La partenza di “Pitti Filati” - ha detto Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine- segue cronologicamente l’avvio delle manifestazioni di Pitti sulla piattaforrma “Connect” , lo strumento digitale che abbiamo messo a disposizione dei nostri espositori per presentare in digitale le loro nuove collezioni e creare connessioni con i buyers internazionali. Stiamo ideando format nuovi e modalità digitali coinvolgenti che andranno online nelle prossime settimane e che racconteranno lo straordinario lavoro che le aziende stanno facendo in questo momento nel quale più che mai la spinta verso la ricerca e la sostenibilità sono fondamentali”.

Tra gli eventi e vari progetti editoriali che verranno presentati su Connect , il fashion film realizzato dall’Accademia di Costume e Moda, un’edizione voluta anche per incentivare nei giovani l’interesse verso un settore che si può dire oggi ha anche più bisogno di sempre della loro attenzione, del loro talento, della comunicazione in diretta delle loro necessità inerenti alla comunicazione che viene assegnata "dalla moda alla moda".

Resta ovviamente viva nello Stato maggiore di Pitti la volontà di tornare al più presto alle rassegne “in presenza”, le cosiddette mostre fisiche, consapevoli come siamo tutti che quello è il momento più importante per proporre novità e opportunità stilistiche. “Ma per ora - conferma Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato di Pitti Immagine - resta un progetto a breve ma senza scadenze impedite dalla situazione sanitaria mondiale”.

Trattandosi di rassegna che si rivolge alla stagione calda del 2022, le proposte più interessanti giungeranno dai filati tradizionali come lino, cotone, lana nelle formule più leggere, seta, a quelli di estrazione innovativa proposti nei materiali più incredibili, dalla paglia, alla fibra di corteccia d’albero, fino ai “costruiiti” con produzione super-controllata sotto il profilo della sostenibilità e nel rispetto ecologico assoluto , destinati a stimolare la fantasia degli stilisti per la maglieria che ci verrà proposta con destinazione uomo, donna e bambino nell’immediato futuro.

