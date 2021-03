Con una moda che strizza l’occhio al mondo delle amazzoni, si è svolta nelle scuderie della Malaspina, fuori porta a Milano la sfilata di Elisabetta Franchi che ha proposto un look che consente di giocare sempre con la moda restando fedeli a un tipo di scelte corrette, compatibili con un tempo che ama poco gli scherzi e le boutades. Moda pratica dunque anche se non priva di qualche impennata ...da puledro.

Un modo semplice per accompagnare i bisogni di una vita diversa imposta dalla pandemia in atto ha influenzato anche la produzione di calzature. Tod’s ha avviato con “Tod’s Legacy” un rapporto di collaborazione anche stilistica con la più importante scuola di moda del mondo, quella Martin’s School che ci ha fornito alcuni dei nomi più importanti nel campo della creatività. Sul fronte di una sostenibilità e di una reale portabilità si è affacciata la collezione Geox: giubbotti impermeabili, piumini che sembrano cappotti di tessuto e le scarpe che respirano in collezioni nuovissime e piacevoli sono i capisaldi di una collezione forte e molto interessante destinata al prossimo autunno-inverno 2021-22. Un cenno speciale ovviamente va a Giorgio Armani che ormai può considerarsi a tutti gli effetti la chiave di lettura più credibile per la moda di domani. Niente fantasie inutili, niente sovrastrutture pacchiane, nessuna concessione al troppo: con progetti di sottrazione estetica lo stilista affronta vincente la partita per il futuro del nostro guardaroba.

Un viaggio nella Sardegna antica quello che Antonio Marras consiglia con la sua collezione tutta ispirata a monumenti storici che hanno scritto la storia della sua bellissima isola. Vecchie costruzioni , paesaggi, modi di vivere hanno influenzato Marras che ha eletto la Sardegna terra culturale di proposta per nuovi look, nuovi dècors da applicare sui vestiti del prossimo inverno.

Il pizzo affascina sempre gli stilisti e N.21 lo esige nero per abiti da pomeriggio elegante.

Ma ha ancora senso parlare di mattina, pomeriggio o sera nella moda? La moda sembra aver rinunciato a obbedire alle occasioni stabilite da una società in continua evoluzione. Oggi si esce alla mattina per tornare a casa solo di sera, quindi ogni occasione va vissuta con la mise che si è scelta per la giornata. Dire da sera forse ha ancora senso per parlare della moda che siede a tavola per la cena e sopravvive elegante nei dopo cena che ancora si tengono sia nei locali che in casa. Interessante su tutte la sfilata di Moschino dove l’ultima uscita affidata a Dita von Teese mostra un abito -scherzo , lungo, fasciante, che improvvisamente sul retro si apre a forma di cuore giusto per lasciar scorgere tutto intero in fondo schiena che la spogliarellista burlesque espone sempre volentieri.

