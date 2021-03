Se ad avere undici anni di meno fosse stato lui , nessuno assistendo a quel matrimonio nel 1992 avrebbe battuto ciglio, quasi normale. Ma ad avere undici ani di più era lei, e la “notizia” volò nel mondo sconvolgendo gli animi e stimolando profezie nefaste per quell’unione tra una donna di cinquant’anni famosa nel mondo della moda, Vivienne Westwood , e il suo ex allievo designer di 39 anni, l’austriaco Andreas Kronthaler. Bello, vigoroso, macho, (con fisico da guardacaccia di “Lady Chatterly”), geniale e intelligente lui; bellisima, fascinosa, glamour dalla testa ai piedi, geniale e diretta, lei: i coniugi più chiacchierati del mondo della moda, e non solo, oggi festeggiano i 27 anni di matrimonio con un successo invidiabile in amore che non cede, non tradisce, ma anche riconosciuto alle loro creazioni proposte con le sfilate (oggi non in “presenza” ma in formula digitale), e con un video interessante comunque rivolto ancora una volta, alla sollecitazione per la cura della natura, per la diesa del pianeta, obbiettivo fisso di Vivienne che por tutta ola vita si è battuta e si batte tuttora come una leonessa contro l’inquinamento dell’atmosfera, contro la distruzione sistematica del nostro pianeta ad opera di chi per inseguire un obbiettivo commerciale non bada a produrre con materiali inquinanti incurante che così semplicemente - dice Vivienne - distruggiamo la terra.

L’esortazione ad adeguarsi alla natura così come vorremmo che potesse conservarsi i nel tempo, come sempre si legge anche nel look di questa collezione piacevole, che propone abiti che per l’autunno-inverno 2021--22 vestiranno una donna attuale, vera, senza fronzoli ma con il coraggio di una femminilità ben esibita. Autore delle ultime collezioni è Andreas, al quale Vivienne ha consegnato non solo la proprietà del brand ma l’intera direzione artistica alla quale comunque non ha mai fatto venire meno la sua presenza e il suo apporto stilistico irrinunciabile. Oggi Vivienne Westwood ha quasi ottant’anni e Andreas ne ha compiuti 67, ma la loro unione sotto il profilo umano e creativo continua a produrre idee e proposte innovative importanti.

La donna Westwood proposta con l’ultima sfilata si diverte sì ma senza lasciarlo troppo apparire. In realtà protagonista è un look che accompagna opportunamente tutta la giornata, non privo però di una personalità , un carattere, che si coglie nei dettagli, nel taglio sapiente che accompagna il corpo femminile con qualche concessine alla seduzione che in Westwood non manca mai. Tessuti naturali, linee fluide che ricadono sul corpo accennandolo ma non sottolineandolo, qualche spacco o qualche oblò che gioca come finestra sulla pelle nuda e drappeggi , quel gioco di tessuto che si raccoglie per poi fluire di nuovo liberato, che è una costante del genere Westwood, da sempre.

“Sono l’unica persona con un piano per salvare il mondo. E’ semplice: fermare la vendita di armI, fermare la guerra! Agire velocemente, SWITCH all’energia verde! Rallenta, cerca di non usare la macchina. “Buy less, chose well, make it last. “ Ferma il cambiamento climatico. Seguimi su climaterevolution.cook. Vivienne W. “

Gran finale con la modella eccezionale che è Vivienne in persona, sempreverde, sempre spiritosa, sempre disponibile all’ironia che nella vita non le è mai venuta meno.

